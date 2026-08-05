SpaceX'in geliri iki katına çıktı

Havacılık ve uzay devi SpaceX, tarihindeki ilk üç aylık mali raporu yayımladı ve gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarmayı başardı. ixbt.com'a göre bu büyüme, büyük ölçüde Starlink uydu internet hizmetinin genişlemesi ve Google ile Anthropic'e hesaplama kapasitesi kiralanmasına yönelik büyük anlaşmalar sayesinde sağlandı. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin toplam satış geliri, 2025'in ikinci çeyreğindeki 4 milyar dolardan 2026'nın ikinci çeyreğinde 7,8 milyar dolara yükselerek yüzde 92'lik bir sıçrama kaydetti. Bu büyümenin yaklaşık 2 milyar doları yapay zekâ bölümünden gelirken Starlink'in geliri de 1,7 milyar dolar arttı. Mali göstergeler iyileşmesine rağmen şirket çeyreği 541 milyon dolar zararla tamamladı; ancak bu rakam, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1 milyar dolarlık zarardan önemli ölçüde daha düşük.

Tarihi IPO ve mali rezervler

Bu mali rapor, şirket tarihindeki en büyük IPO'nun (ilk halka arz) gerçekleştirilmesinden yaklaşık iki ay sonra yayımlandı. SpaceX, hisselerini halka arz ederken 85 milyar dolardan fazla para topladı ve 1,75 trilyon dolarlık piyasa değeriyle borsaya açıldı. Başarılı tahvil satışının ardından şirketin elinde 100 milyar dolarlık devasa bir nakit rezervi bulunuyor.

İşlemlerin ilk günlerinde şirketin piyasa değeri hızla yükselerek kısa süreliğine Amazon'u geride bıraktı ve hatta Microsoft'la neredeyse eşit seviyeye geldi. Ancak bunun ardından hisse fiyatı geriledi ve CEO Elon Musk tarafından belirlenen 135 dolarlık IPO fiyatının da altına düştü. Salı günü işlemlerin kapanışında hisseler 125 doların biraz üzerinde kapandı; ancak mesai sonrası işlemlerde yüzde 8'e varan yeni bir düşüş yaşandı.

Yapay zekâ stratejisinde dönüşüm

Google ve Anthropic ile yapılan hesaplama kapasitesi kiralama anlaşmaları, IPO'dan birkaç hafta önce duyurularak şirketin stratejisinde büyük bir dönüşüme yol açtı. Elon Musk'ın xAI girişimi roket üretim şirketine dahil edildikten sonra, şirketin yapay zekâ bölümü OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen laboratuvarlarla rekabette geride kalıyordu. Bu sorunların ortasında xAI çeşitli tartışmalara karıştı; Grok sohbet botunun kendisine “MechaHitler” adını vermesi veya çocuk istismarıyla ilgili içerikler oluşturması kamuoyunda tepki çekti.

Şirket, xAI modellerini eğitmek için Tennessee eyaletinin Memphis kentinde ve çevresinde iki veri merkezi inşa etmişti. Bu nedenle mevcut kapasitesini Anthropic ve Google gibi müşterilere kiralamaya karar verdi. Salı günü düzenlenen konferansta SpaceX'in finans direktörü Bret Johnsen, yeni barındırma anlaşmalarından elde edilen gelirin mevcut kapasitenin paraya dönüştürülmesi sayesinde daha yüksek bir EBITDA marjı sağladığını vurguladı.