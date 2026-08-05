Manchester City, Pedro Neto'yu Transfer Etmek İstiyor

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa'nın önde gelen kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. talkSPORT'un haberine göre İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City, takımdan ayrılması beklenen kanat oyuncusunun yerine adayını belirledi. City, Chelsea oyuncusu Pedro Neto'yu kadrosuna katmayı öncelikli hedef olarak belirledi. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Brezilyalı hücum oyuncusu Savinho'nun Manchester City'de yeterince forma şansı bulamadığı için kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Etihad Stadium'da geçirdiği zorlu sezonun ardından futbolcu, Tottenham'a transfer olmaya çok yakın. Tottenham, Savinho'yu son 12 aydır takip ediyor ve onu öncelikli transfer hedefi olarak görüyor.

Enzo Maresca ve Pedro Neto'nun olası buluşması

Savinho'nun ayrılması durumunda Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, kanat hattını güçlendirmek için Pedro Neto'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik adam, daha önce Chelsea'de Portekizli kanat oyuncusuyla birlikte çalışma deneyimine sahipti. Bu faktör, transferin gerçekleşme ihtimalini daha da artırıyor.

Pedro Neto, 2024 yılında Wolverhampton'dan Chelsea'ye katıldığından bu yana istikrarlı bir performans sergiliyor. Londra kulübünde 54 lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncu, 9 gol attı ve toplam 21 gole katkı sağladı. Buna rağmen Stamford Bridge'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Chelsea'de değişim ve rekabet

Stamford Bridge kulübünde Teknik Direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle kadroda değişiklikler yaşandı. Chelsea'nin Avrupa kupalarının dışında kalması ve kadroyu güçlendirmek için yapılan büyük transferler, özellikle 117 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Morgan Rogers'ın gelişi, Pedro Neto'nun forma şansını sınırlayabilir.

Bu nedenle 26 yaşındaki futbolcu, düzenli forma şansı bulabilmek için başka bir takıma transfer olmayı düşünüyor. Ancak Manchester City bu yarışta tek talip değil.

Liverpool da yıldızı Mohamed Salah'ın sezon sonunda Anfield'dan ayrılacağını açıklamasının ardından sağ kanat oyuncusu arıyor. Merseyside ekibi, Pedro Neto'yu Mısırlı hücum oyuncusunun uygun bir halefi olarak değerlendiriyor ve durumu yakından takip ediyor.