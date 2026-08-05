Deco, Madrid'de Julián Álvarez'in menajeriyle gizli görüşme gerçekleştirdi

·43·Spor
Deco, Madrid'de Julián Álvarez'in menajeriyle gizli görüşme gerçekleştirdi

Barcelona yönetimi, Atlético Madrid forveti Julián Álvarez'in transferi için görüşmeleri sürdürmek amacıyla beklenmedik bir adım attı. Sport'un haberine göre Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, başkente gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Arjantinli futbolcunun temsilcisi Fernando Hidalgo ile görüştü. Bu hamle, transfer piyasasındaki soğukluğu gidermeyi ve anlaşma ihtimalini korumayı amaçlıyor. Goal.com bildiriyor .

Kulübün sportif direktörü ve João Amaral, futbolcunun menajeriyle Madrid'de gizli koşullarda müzakereler yürüttü. Bu zirve, Blaugrana'nın transfer departmanı için yaz dönemindeki en önemli önceliğin bir kez daha teyit edildiğini gösteriyor. Görüşmeler zorlu bir aşamaya girmiş olsa da Spotify Camp Nou yönetimi pes etmeye niyetli değil ve koşullar değiştiğinde hızlı hareket edebilmek için sürekli iletişimde kalmanın önemini anlıyor.

Madrid ekibinin sert tutumu

Ancak Barcelona'nın kararlılığına rağmen başkent ekibinin tutumu son derece katı olmaya devam ediyor. Atlético Madrid şu an için kilit oyuncularından birini göndermeyi planlamıyor. Kulüp başkanı Miguel Ángel Gil Marín bu konuya bizzat müdahil olarak futbolcunun iç rakipler Barcelona veya Real Madrid'e transfer olmasına izin vermeyeceğini ve kulübün itibarını koruyacağını kesin bir dille belirtti.

İki kulüp arasındaki kurumsal ilişkiler durumu daha da karmaşık hâle getiriyor. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu ölçekteki görüşmeler engellerle karşılaşıyor. Rojiblancos yönetimi, rakiplerin itibarlarını zedelemeye çalıştığına inanıyor; bu durum kulüpler arasındaki doğrudan iletişimin kesilmesine yol açtı. Sonuç olarak süreç çıkmaza girdi ve Barcelona, aracılar ile futbolcunun çevresi üzerinden hareket etmek zorunda kalıyor.

Futbolcunun isteği ve sonraki adımlar

Katalan ekibinin en büyük umudu, futbolcunun bu transferi kendisinin istemesine dayanıyor. Camp Nou yetkilileri, dünya şampiyonunun Blaugrana formasını giymeye hazır olduğunu belirtmesini transfer yolundaki önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Atlético yönetimiyle anlaşmaya varmak kolay olmasa da Deco ve ekibi, durumu değiştirmek için her türlü fırsatı denemeye hazır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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