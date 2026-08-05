Radek Vitek Manchester United'dan ayrılarak Middlesbrough'ya transfer oluyor

·32·Spor
Radek Vitek Manchester United'dan ayrılarak Middlesbrough'ya transfer oluyor

Manchester United kalecisi Radek Vitek, kariyerine Championship temsilcisi Middlesbrough'da devam etmeye çok yakın. Daily Mirror'ın aktardığı bilgilere göre taraflar transfer için son görüşmeleri gerçekleştiriyor ve genç kaleci kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek kişisel sözleşmesini imzalayacak. Goal.com haber veriyor.

Öğrenilen bilgilere göre yetenekli kalecinin geleceği, kısa süre önce oynanan Atlético Madrid karşılaşmasında şekillendi. Takımın teknik direktörünün Vitek'i ilk 11'de sahaya sürmek yerine yedek bırakması, oyuncunun Old Trafford'daki kariyerinin sona ermek üzere olduğunun açık bir göstergesiydi. Vitek daha önce sezon öncesi hazırlık maçlarının ilk ikisinde forma giymişti.

Manchester kulübündeki altı yıllık kariyerinin ardından genç kaleci, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor. Bristol City'deki başarılı kiralık dönemi ve 12 maçta kalesini gole kapatması özgüvenini artırdı. Karl Darlow'un takıma katılmasının ardından Vitek, kulüp hiyerarşisinde bir kez daha geriledi.

Yeni Bir Meydan Okuma Ve Gelecek Planları

Vitek de önceki röportajlarında düzenli forma giymesinin önemini gizlememişti. Futbolcu, her hafta sahaya çıkmak istediğini ve kendisi için en uygun seçeneği bulmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Middlesbrough ise ona birinci kaleci pozisyonu için mücadele etme fırsatı sunabilir.

Manchester United yönetimi kadroyu yenileme çalışmalarını sürdürürken, bu anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olduğu belirtiliyor. Anlaşma şartlarına göre Manchester ekibinin, oyuncunun ileride satılması hâlinde belirli bir yüzde elde etmesi ve sözleşmeye geri satın alma (buy-back) hakkı eklemesi bekleniyor.

Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Ardından kaleci yeni takımının antrenmanlarına katılarak Championship'in yeni sezonuna hazırlanmaya başlayacak.

Manchester UnitedRadek VitekMiddlesbroughTransferChampionship
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Salah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladıSalah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladıBugün, 07:33UFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyorUFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyorBugün, 06:17Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?Bugün, 06:09Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?Bugün, 06:07City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?Bugün, 06:002026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve Değişiklikler2026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve DeğişikliklerBugün, 03:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor