Radek Vitek Manchester United'dan ayrılarak Middlesbrough'ya transfer oluyor

Manchester United kalecisi Radek Vitek, kariyerine Championship temsilcisi Middlesbrough'da devam etmeye çok yakın. Daily Mirror'ın aktardığı bilgilere göre taraflar transfer için son görüşmeleri gerçekleştiriyor ve genç kaleci kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek kişisel sözleşmesini imzalayacak. Goal.com haber veriyor.

Öğrenilen bilgilere göre yetenekli kalecinin geleceği, kısa süre önce oynanan Atlético Madrid karşılaşmasında şekillendi. Takımın teknik direktörünün Vitek'i ilk 11'de sahaya sürmek yerine yedek bırakması, oyuncunun Old Trafford'daki kariyerinin sona ermek üzere olduğunun açık bir göstergesiydi. Vitek daha önce sezon öncesi hazırlık maçlarının ilk ikisinde forma giymişti.

Manchester kulübündeki altı yıllık kariyerinin ardından genç kaleci, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor. Bristol City'deki başarılı kiralık dönemi ve 12 maçta kalesini gole kapatması özgüvenini artırdı. Karl Darlow'un takıma katılmasının ardından Vitek, kulüp hiyerarşisinde bir kez daha geriledi.

Yeni Bir Meydan Okuma Ve Gelecek Planları

Vitek de önceki röportajlarında düzenli forma giymesinin önemini gizlememişti. Futbolcu, her hafta sahaya çıkmak istediğini ve kendisi için en uygun seçeneği bulmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Middlesbrough ise ona birinci kaleci pozisyonu için mücadele etme fırsatı sunabilir.

Manchester United yönetimi kadroyu yenileme çalışmalarını sürdürürken, bu anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olduğu belirtiliyor. Anlaşma şartlarına göre Manchester ekibinin, oyuncunun ileride satılması hâlinde belirli bir yüzde elde etmesi ve sözleşmeye geri satın alma (buy-back) hakkı eklemesi bekleniyor.

Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Ardından kaleci yeni takımının antrenmanlarına katılarak Championship'in yeni sezonuna hazırlanmaya başlayacak.