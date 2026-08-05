ABD, Çin'den Gelen Optik Transiverleri Yasaklayabilir

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin'de üretilen optik transiverlerin ülkeye ithalatını yasaklamayı öngören yeni kısıtlamalar hazırlıyor. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu önemli kararın 2026'nın sonuna kadar alınması bekleniyor. Söz konusu adım, Washington'ın Çin telekomünikasyon ekipmanlarına bağımlılığı azaltmaya yönelik politikasının bir sonraki aşaması olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Optik transiverler, modern sunucu altyapısının en önemli unsurlarından biri kabul ediliyor. Bu cihazlar elektrik sinyallerini optik sinyallere ve tersine dönüştürerek sunucular ile ağ ekipmanları arasında son derece yüksek hızlı veri aktarımı sağlıyor. Tam da bu tür modüller; veri merkezlerinin, bulut platformlarının ve yapay zekâ için tasarlanan hesaplama sistemlerinin temelini oluşturuyor.

Güvenlik Endişeleri ve Pazar Liderleri

Reuters'ın verilerine göre Amerikalı yetkililer, bu ekipmanların siber casusluk, kötü amaçlı yazılım yerleştirme veya kritik altyapı tesislerinin çalışmasını aksatma amacıyla kullanılabileceğinden endişe ediyor. Geleneksel bakır bağlantılara kıyasla daha yüksek hız ve enerji verimliliği sunan bu teknolojiler stratejik önem taşıyor.

Günümüzde dünyanın en büyük optik transiver üreticilerinden biri, küresel pazarın yaklaşık %27'sine sahip Çinli Innolight şirketi. ABD'de Lumentum, Coherent ve Applied Optoelectronics gibi şirketler de benzer ürünler üretiyor, ancak kaynaklara göre üretim ölçeği bakımından Çinli rakiplerinin hâlâ gerisindeler.

ABD'nin Çin Teknolojilerine Karşı Politikası

Son birkaç yılda ABD, Huawei ürünlerine yönelik kısıtlamalar getirdi; ayrıca bazı drone türleri, ağ ekipmanları ve robotik cihazlara ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Çin'den gelen router'lar, robot süpürgeler ve invertörlerin ardından optik transiverler de kara listeye alınabilir.

Bununla birlikte ABD mevzuatı, belirli koşullarda geçici istisnalara izin veriyor. Nitekim Netgear ve Amazon şirketleri daha önce bazı ekipman türlerini kullanmak için özel izinler almıştı.

Çin Tarafının Tepkisi

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, ABD'yi kısıtlamaları daha da sıkılaştırmaktan vazgeçmeye ve iki ülke işletmelerinin çıkarlarını dikkate almaya çağırdı. Pekin ise Washington'ın adımlarının Çinli şirketlere zarar vermesi hâlinde karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.