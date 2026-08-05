Jamie Carragher, İngiltere şampiyonluğu için başlıca adayları açıkladı

İngiltere Premier Lig'inin yeni sezonu öncesinde uzmanlar ve eski futbolcular tahminlerini paylaşıyor. Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher'a göre bu yılki şampiyonluk yarışı yalnızca iki takım, Manchester City ile Arsenal arasında geçecek. Diğer rakipler arasında eski takımı Liverpool ile Manchester United'ın şansını düşük gören Carragher, bunu Goal.com haber veriyor.

FootballRamble podcastinde konuşan uzman, transfer döneminin kapanmasına bir ay kalmasına rağmen altın madalyalar için yine bu iki devin mücadele edeceğini belirtti. Carragher'a göre Manchester City'de teknik direktör değişmiş olsa da takım potansiyelini koruyor ve şampiyonluğu geri alabilecek güçte.

Rodri'nin rolü ve teknik direktör faktörü

Carragher'ın bu tahmininde İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin büyük rol oynadığı belirtiliyor. Savunma önündeki bölgenin kilit ismi takımdan ayrılmadığı sürece “şehirli ekip” ana favori olmaya devam edecek. Uzman, İspanyol futbolcunun Real Madrid'e transfer olma ihtimali gerçekleşmezse City'yi durdurmanın zor olacağını düşünüyor.

Takımın başına geçen teknik direktörün taktik yaklaşımı ve oyun tarzı da övgü aldı. Uzun yıllar aynı teknik direktörün yönetiminde oynayan bir takım için yeni kan ve değişikliklerin olumlu bir itici güç olabileceği vurgulandı.

Liverpool ve Manchester United'ın şansları

Liverpool taraftarları yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi beklerken Carragher bu görüşe katılmadığını belirtti. Analizine göre Merseyside ekibinin kadrosu henüz tam olarak şekillenmedi ve şampiyonluk yarışına katılabilmek için ciddi değişikliklere ihtiyaç duyuyor.

ixbt.com'un aktardığına göre Carragher, Liverpool'un şampiyonluk unvanı için mücadele edebilmesi adına savunma hattına iki oyuncu ve üst düzey bir sağ kanat oyuncusunun kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kulüp hâlâ Mohamed Salah'ın yerini gerektiği gibi dolduramadı ve transfer piyasasındaki hamleleri uzmanda soru işaretleri yaratıyor.