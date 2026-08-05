Açık ağırlıklı yapay zekâ modelleri liderlere yetişiyor

·31·Teknoloji
Açık ağırlıklı yapay zekâ modelleri liderlere yetişiyor

Yapay zekâ alanındaki lider modellerin yetenekleri hızla gelişirken, açık ağırlıklı sistemler de geride kalmıyor. Çinli Z.ai şirketinin sunduğu GLM-5.2 açık ağırlıklı yapay zekâ modelinin siber güvenlik ve biyoloji alanlarında OpenAI ve Anthropic gibi devlerin gelişmiş çalışmalarının yalnızca birkaç ay gerisinde kaldığını bildiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

SaferAI adlı kâr amacı gütmeyen güvenlik kuruluşunun raporuna göre, en yeni nesil açık ağırlıklı modeller lider sistemlerin seviyesine hızla yaklaşıyor. Ancak teknolojik yeteneklerin gelişmesiyle birlikte güvenlik uygulamaları ile potansiyel riskler arasındaki fark da giderek büyüyor. Uzmanlar, bu durumun toplumun karşı karşıya olduğu yeni riskleri yönetme mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini vurguluyor.

Güvenlik kısıtlamalarındaki keskin farklar

Kuruluşun Z.ai'nin açık API'si üzerinden gerçekleştirdiği değerlendirmelere göre GLM-5.2 modeli, siber saldırılar veya çift kullanımlı biyolojik görevlerle ilgili hiçbir talebi reddetmedi. Karşılaştırma için, Anthropic şirketinin Claude Opus 4.7 modeli güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uyduğu için siber güvenliği değerlendiren CyberGym testini tamamlayamadı. Bu durum, açık ağırlıklı modellerin kontrolden çıkabileceği konusunda endişelerini dile getiren eleştirmenlerin haklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Açık ağırlıklı modellerin temel özelliği, herhangi bir kişinin bunları cihazına indirip istediği altyapıda çalıştırabilmesidir. Böyle bir durumda sistem üzerinde merkezi bir denetim veya kontrol uygulanamaz. Kullanıcıların kendi donanımları üzerinden modellerdeki tüm koruma mekanizmalarını kaldırması, değiştirmesi veya yeniden yapılandırması oldukça kolaydır.

Kapalı ve açık sistemlerdeki güvenlik açıkları

OpenAI ve Anthropic gibi kapalı sistem geliştiricileri, tehlikeli siber yardım veya biyolojik talimatları sınırlamak için özel sınıflandırıcılar ve API düzeyinde kontroller kullanıyor. Ancak bu önlemler de kusursuz değil. Far.ai güvenlik kuruluşu, xAI'nin Grok 4.5 ve Google DeepMind'in Gemini 3.1 Pro gibi gelişmiş modellerinde yüzlerce evrensel «jailbreak» yöntemi tespit etti. Rol yapma ve sahte sohbet geçmişini birleştiren bu yöntemler, modellerin güvenlik açıklarının aşılmasına olanak tanıyor.

Buna rağmen kapalı modeller için kullanılan koruma önlemleri, açık ağırlıklı sistemlerde tamamen etkisiz kalıyor. Çünkü açık modeller, ilk tasarımlarından itibaren herhangi bir kısıtlama olmadan veya değiştirilmiş güvenlik koşullarıyla çalıştırılmak üzere tasarlanıyor. SaferAI İcra Direktörü Genri Papadatos'a göre temel amaç, iyi ve güvenli yetenekleri herkesin kullanımına açmak ve açık kaynak yaklaşımında da zararlı işlevleri ortadan kaldırmaya çalışmak olmalı.

Yapay ZekâSiber GüvenlikGüvenlikTeknolojiProgramlama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıSpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıBugün, 05:51SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorSpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorBugün, 05:24Fizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiFizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiBugün, 04:50SpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıSpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıBugün, 03:57Tretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorTretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorBugün, 03:26Lucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyorLucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyorBugün, 03:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı