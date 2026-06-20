Bayern, yıldızlarını korumak için rekor sözleşmeler hazırlıyor

·4·Spor
Bayern, yıldızlarını korumak için rekor sözleşmeler hazırlıyor

Münih merkezli Bayern, yaz transfer dönemi öncesinde temel oyuncularıyla sözleşme uzatmak ve Avrupa devlerinin ilgisini bitirmek amacıyla ciddi adımlar atıyor. Alman devi, takımın iki ana hücum gücü olan Michael Olise ve Harry Kane için finansal açıdan oldukça cazip yeni sözleşmeler hazırlıyor. Goal.com haberi veriyor.

Son iki sezonda Münih formasıyla kendini kanıtlayan Michael Olise, şu anda Real Madrid ve Liverpool gibi kulüplerin ana hedefi haline geldi. Mirror'ın haberine göre, Bayern yönetimi 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu takımda tutmak için maaşını ciddi şekilde artırmaya hazır. Şu anda yıllık 13 milyon sterlin alan futbolcuya, yeni sözleşme kapsamında 22 milyon sterlin teklif edilmesi bekleniyor.

Real Madrid ilgisine tepki

Bayern Başkanı Herbert Hainer, Michael Olise hakkındaki söylentilere son vermek amacıyla Bild'e bir röportaj verdi. Hainer, kulübün yıldızlarını satma niyetinde olmadığını ve Real Madrid Başkanı Florentino Pérez tarafından beklenen 150 milyon euroluk teklifin reddedileceğini belirtti. Kulüp başkanı, "Michael Olise, uzun vadeli sözleşmesi olan bir Bayern oyuncusudur. Eğer Florentino Pérez teklif göndermek istiyorsa, vaktini boşa harcamasın" diye ekledi.

Aynı zamanda Münih ekibi, takımın gol kralı Harry Kane ile mevcut anlaşmayı 2029 yılına kadar uzatmak için çalışıyor. Sky Germany'nin bilgilerine göre, taraflar arasında ön görüşmeler gerçekleşti. Geçen sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 61 gol atan 32 yaşındaki İngiliz forvet, kulübün en önemli figürü haline geldi.

Ancak Harry Kane, geleceğiyle ilgili nihai kararı vermek için acele etmiyor. Futbolcu şu anda tüm dikkatini milli takım performansına vermiş durumda ve tüm müzakerelerin Dünya Kupası sona erene kadar durdurulmasını istedi. Forvet Münih'te kalmaya karşı değil, ancak resmi anlaşma ancak uluslararası turnuvadan sonra gerçekleşebilir.

Hatırlatmak gerekirse, Bayern 2023 yılında Harry Kane transferi için Tottenham'a 95 milyon euro ödemişti. Şu anda yıllık yaklaşık 25 milyon euro maaş alan oyuncu, kulübün en çok kazanan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Münih kulübü, bu iki yıldızı koruyarak önümüzdeki sezonlarda da Şampiyonlar Ligi ve yerel ligde ana favori olmayı hedefliyor.

BayernMichael OliseHarry KaneReal MadridTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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