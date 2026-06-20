İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente beklenmedik bir açıklama yaptı. Teknik adama göre, Arjantin Milli Takımı ve Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez, kendi oyun tarzına ve taktik anlayışına en uygun futbolcu. Goal.com, bu bilgiyi COPE'ye dayandırarak aktarıyor. Goal.com haber veriyor.

Avrupa şampiyonlarının hocası, imkanı olsaydı Alvarez'i İspanya kadrosuna dahil etmek istediğini vurguladı. De la Fuente, Arjantinli forveti sadece Lionel Messi'den değil, aynı zamanda Real Madrid yıldızları Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi dünya çapındaki isimlerden bile üstün tuttuğunu gizlemedi.

Taktik Tercihler ve Eski Tartışmalar

Luis de la Fuente ve Julian Alvarez arasındaki bu "bağ" yeni değil. Teknik direktör, 2022 FIFA The Best ödülleri oylama sürecinde herkesi şaşırtarak ilk sıraya Alvarez'i koymuştu. O dönemde birçok kişi teknik adamı Lionel Messi'yi görmezden gelmekle suçlasa da, hoca kararını kararlılıkla savundu.

"O zaman yanılmamıştım. Futbol fikirlerim için Julian Alvarez mükemmel bir uyum sağlıyor. Bizim sistemimizde çok önemli bir figür olurdu", diyerek tercihini açıkladı. Sözlerine göre, forvetin çalışkanlığı ve sahadaki çok yönlülüğü, İspanya Milli Takımı'nın mevcut oyun şemasına ideal şekilde oturuyor.

Şu anda İspanya Milli Takımı'nın hücum hattında Mikel Oyarzabal gibi futbolcular görev yapıyor. Ancak De la Fuente, özellikle Alvarez profilindeki bir oyuncunun takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyor. Mbappe ve Vinicius Junior'un yeteneklerini kabul etse de, taktik açıdan yine de Arjantinliyi tercih ettiğini belirtti.

Neden Özellikle Julian Alvarez?

Julian Alvarez, Manchester City formasıyla kazanabileceği tüm kupaları kazandıktan sonra bu sezon Atletico Madrid'e transfer oldu. Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, savunmacılara yaptığı baskı ve takım oyununa adaptasyonu birçok teknik direktörü etkiliyor.

Özbekistanlı futbolseverler için de bu transfer ve teknik direktörün görüşleri ilgi çekici, çünkü İspanya futbol ekolü ve La Liga tartışmaları ülkemizde geniş bir kitleye sahip. De la Fuente'nin bu cesur fikirleri, İspanya futbolunda bireysel yıldızlardan ziyade sisteme uygun oyunculara daha fazla önem verildiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Sonuç olarak, Luis de la Fuente zamanında Messi'ye oy vermediği için eleştirildiğinde şöyle yanıt vermişti: "Sarhoş değildim, sadece Julian'ı seviyorum. O bir dünya şampiyonu ve harika bir oyuncu". Bugün de teknik direktörün bu konudaki pozisyonu değişmemiş görünüyor.