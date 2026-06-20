Tottenham, Manchester United'ı Geride Bırakıp Mateus Fernandes'i Transfer Etmek İstiyor

Londralı Tottenham kulübü yaz transfer piyasasında aktif bir rol üstlenerek, West Ham orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i kadrosuna katmaya çok yakın. Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, bu transfer yarışında ezeli rakibi Manchester Unitedtakımını geride bırakmayı hedefliyor. West Ham'ın küme düşmesinin ardından 21 yaşındaki Portekizli yetenek, üst ligde kalmak istiyor. Goal.com haberine göre.

Ünlü transfer uzmanı Matteo Moretto'nun verdiği bilgilere göre, Tottenham genç orta saha oyuncusuyla kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya neredeyse vardı. West Ham geçen sezon başarısız bir performans sergilemiş olsa da, Fernandes, Premier League'in en parlak genç yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Şu anda kulüpler arasında resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Orta Sahada Büyük Reformlar

Tottenham yönetimi, takım kadrosunu tamamen yenilemeyi hedefliyor. Mateus Fernandes'in yanı sıra kulüp, Newcastle United orta saha oyuncusu Sandro Tonali için de mücadele ediyor. Eğer Londra kulübü her iki futbolcuyu da kadrosuna katarsa, bu durum De Zerbi'nin ekibinin gelecek sezonki hırslarının ciddi bir göstergesi olacaktır. Tottenham halihazırda Andy Robertson, Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi gibi futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.

Mateus Fernandes, geçen sezon West Ham formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkarak 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Sahadaki teknik becerisi ve savunmadaki aktifliğiyle Roberto De Zerbi'nin sistemine çok uygun olduğu söyleniyor. Futbolcu, Championship'te oynamak istemediği için Londra'nın bir başka kulübüne geçmeye sıcak bakıyor.

Manchester United'ın Planlarına Darbe

Goal.com'un haberine göre, Manchester United, Fernandes'i uzun süredir ana hedeflerinden biri olarak görüyordu. Old Trafford yönetimi, Aurelien Tchouameni ve Elliot Anderson transferleri gerçekleşmeyince tüm dikkatini Portekizli yeteneğe verdi. Fernandes'in kendisinin de milli takımdaki takım arkadaşı Bruno Fernandes ile aynı kulüpte oynama isteği olduğu belirtiliyor.

Ancak Tottenham'ın hızlı hamleleri Manchester United'ı zor durumda bıraktı. Artık "Kırmızı Şeytanlar" ya Tottenham'ın sunduğu şartları iyileştirmeli ya da ana hedeflerinden birini rakibine kaptırmalı. Fernandes, 2025 yılında Southampton'dan 40 milyon sterlin karşılığında West Ham'a transfer olmuştu ve mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Tottenham sadece kadrosunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda transfer piyasasında top kulüplerle rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtlayacak. Önümüzdeki günlerde kulüpler arasındaki mali anlaşmanın detaylarının açıklanması bekleniyor.