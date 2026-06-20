Lamine Yamal, Messi ve Neymar Arasındaki Tercihini Açıkladı

·76·Spor
Lamine Yamal, Messi ve Neymar Arasındaki Tercihini Açıkladı

"Barcelona" ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, modern futbolun en tartışmalı konularından biri olan tarihin en iyi futbolcusu hakkındaki fikrini paylaştı. Genç yetenek, Lionel Messi ve Neymar arasındaki farklara değinerek kendisi için kimin daha büyük bir örnek olduğunu açıkladı. Goal.com haber veriyor.

RTVE'ye verdiği röportajda Yamal, Arjantinli efsane Lionel Messi'yi futbol tarihinin en büyük ismi olarak gördüğünü vurguladı. Sözlerine göre, Messi'nin her maçı onun eşsiz olduğunu kanıtlıyor ve bu konuda hiçbir şüphe olamaz. Genç hücum oyuncusu, "Eğer birinin şüphesi varsa, sadece bahane arıyorlar demektir" diye ekledi.

İdol ve ideal kavramı

İlginç olan şu ki, Messi tarihin en iyisi olarak kabul edilse de Yamal'ın kişisel idolü başka bir futbolcu çıktı. Lamine, oyun stilinin oluşumunda Brezilyalı Neymar'ın büyük rol oynadığını itiraf etti. Sahadaki cesur driplingleri ve savunmacıları eksiltme tekniğinde Neymar'ın etkisi açıkça hissediliyor.

"İdolüm Neymar. Çünkü onun oyununu izlemek bana keyif veriyor. Ancak Messi en iyisi, bu konuda tartışmaya gerek yok" diye açıkladı Yamal. Goal.com'un haberine göre, genç futbolcu oyununda Brezilyalı yıldızın yaratıcılığını tekrarlamaya çalışıyor ancak başarı ve sonuç açısından Messi'yi ilk sıraya koyuyor.

Şu anda İspanya milli takım kadrosunda yer alan Yamal, fiziksel durumu hakkında da konuştu. Yakın zamanda sakatlıktan dönen futbolcu, Suudi Arabistan'a karşı oynanacak sıradaki maçta temkinli davranacağını belirtti. Ona göre, şu aşamada tam 90 dakika oynamak biraz erken ve riskli bir karar olabilir.

"Şu an adaptasyon süreci devam ediyor. Teknik direktör bana ne kadar süre verirse o kadar oynamaya hazırım, ancak tüm maçı sahada geçirmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum" diyor Yamal. Ayrıca, sakatlık nedeniyle milli takım kadrosunun dışında kalmaktan korktuğunu ve iyileşme sürecinde sadece turnuvayı düşündüğünü itiraf etti.

Lamine Yamal'ın bu samimi itirafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok uzman, onun oyun stilinde gerçekten de "Barcelona"nın eski yıldızlarının mirasının harmanlandığını belirtiyor. Yamal, sadece yeteneğiyle değil, kendinden önceki büyük futbolculara duyduğu saygıyla da taraftarların dikkatini çekiyor.

Lamine YamalLionel MessiNeymarBarcelonaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Uçan Hollandalılar»dan korkunç yürüyüş: İsveç 5:1 mağlup oldu«Uçan Hollandalılar»dan korkunç yürüyüş: İsveç 5:1 mağlup olduBugün, 00:17Curtis Jones Serie A'ya Gidebilir: Transfer Zinciri Harekete GeçiyorCurtis Jones Serie A'ya Gidebilir: Transfer Zinciri Harekete GeçiyorBugün, 00:14Grup Liderliği Mücadelesi: Almanya – Fildişi Sahili İlk 11'leriGrup Liderliği Mücadelesi: Almanya – Fildişi Sahili İlk 11'leriBugün, 00:06Morten Hjulmand Sporting'e veda etti: Ruben Amorim onu Milan'a çağırıyorMorten Hjulmand Sporting'e veda etti: Ruben Amorim onu Milan'a çağırıyorDün, 23:51Fildişi Sahili Teknik Direktörü Almanya'dan Korkmuyor: "Hedefimiz Son 32 Turu!"Fildişi Sahili Teknik Direktörü Almanya'dan Korkmuyor: "Hedefimiz Son 32 Turu!"Dün, 23:51Kylian Mbappe, Michael Olise hakkında: «O hem bugünün hem de yarının en büyük oyuncusu»Kylian Mbappe, Michael Olise hakkında: «O hem bugünün hem de yarının en büyük oyuncusu»Dün, 23:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı