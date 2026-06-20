Lamine Yamal, Messi ve Neymar Arasındaki Tercihini Açıkladı

"Barcelona" ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, modern futbolun en tartışmalı konularından biri olan tarihin en iyi futbolcusu hakkındaki fikrini paylaştı. Genç yetenek, Lionel Messi ve Neymar arasındaki farklara değinerek kendisi için kimin daha büyük bir örnek olduğunu açıkladı. Goal.com haber veriyor.

RTVE'ye verdiği röportajda Yamal, Arjantinli efsane Lionel Messi'yi futbol tarihinin en büyük ismi olarak gördüğünü vurguladı. Sözlerine göre, Messi'nin her maçı onun eşsiz olduğunu kanıtlıyor ve bu konuda hiçbir şüphe olamaz. Genç hücum oyuncusu, "Eğer birinin şüphesi varsa, sadece bahane arıyorlar demektir" diye ekledi.

İdol ve ideal kavramı

İlginç olan şu ki, Messi tarihin en iyisi olarak kabul edilse de Yamal'ın kişisel idolü başka bir futbolcu çıktı. Lamine, oyun stilinin oluşumunda Brezilyalı Neymar'ın büyük rol oynadığını itiraf etti. Sahadaki cesur driplingleri ve savunmacıları eksiltme tekniğinde Neymar'ın etkisi açıkça hissediliyor.

"İdolüm Neymar. Çünkü onun oyununu izlemek bana keyif veriyor. Ancak Messi en iyisi, bu konuda tartışmaya gerek yok" diye açıkladı Yamal. Goal.com'un haberine göre, genç futbolcu oyununda Brezilyalı yıldızın yaratıcılığını tekrarlamaya çalışıyor ancak başarı ve sonuç açısından Messi'yi ilk sıraya koyuyor.

Şu anda İspanya milli takım kadrosunda yer alan Yamal, fiziksel durumu hakkında da konuştu. Yakın zamanda sakatlıktan dönen futbolcu, Suudi Arabistan'a karşı oynanacak sıradaki maçta temkinli davranacağını belirtti. Ona göre, şu aşamada tam 90 dakika oynamak biraz erken ve riskli bir karar olabilir.

"Şu an adaptasyon süreci devam ediyor. Teknik direktör bana ne kadar süre verirse o kadar oynamaya hazırım, ancak tüm maçı sahada geçirmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum" diyor Yamal. Ayrıca, sakatlık nedeniyle milli takım kadrosunun dışında kalmaktan korktuğunu ve iyileşme sürecinde sadece turnuvayı düşündüğünü itiraf etti.

Lamine Yamal'ın bu samimi itirafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok uzman, onun oyun stilinde gerçekten de "Barcelona"nın eski yıldızlarının mirasının harmanlandığını belirtiyor. Yamal, sadece yeteneğiyle değil, kendinden önceki büyük futbolculara duyduğu saygıyla da taraftarların dikkatini çekiyor.