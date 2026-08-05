Google Assistant 2026'da Gemini yapay zekâsına yer açıyor

Google, popüler sesli asistanı Google Assistant'ı aşamalı olarak kapatmaya ve yerine daha gelişmiş Gemini yapay zekâsını getirmeye başlayacağı kesin tarihi açıkladı. ixbt.com'un bildirdiğine göre bu önemli değişiklik, milyonlarca kullanıcının günlük cihaz kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kullanıcılara gönderilen resmî e-postalara göre Google Assistant'ın Gemini ile değiştirilmesi 4 Eylül 2026'da başlayacak. Geçiş sürecinin birkaç hafta sürmesi planlanıyor. Bu süre boyunca cihazlar kademeli olarak yeni yapay zekâ sistemine geçirilecek.

Hangi cihazlar Gemini'ye geçecek?

Güncelleme dalgası öncelikle Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonları, Wear OS akıllı saatlerini ve uyumlu kulaklıkları kapsayacak. Gemini, bu cihazlarda önceki sesli asistanın yerini tamamen alacak.

Değişiklikler Android Auto sistemini de etkileyecek. İlk planlara göre Google bu süreci 2026'nın başlarında tamamlamak istiyordu, ancak tarihler biraz ertelendi. Bu süre içinde Gemini daha da geliştirildi; doğal konuşmayı anlama ve günlük görevleri yerine getirme becerileri önemli ölçüde iyileştirildi.

Korunacak özellikler

Tüm cihazlar aynı şekilde güncellenmeyecek. Özellikle Google hizmetlerinin yüklü olduğu otomobiller, akıllı hoparlörler ve ekranlar ile Google Assistant'ı destekleyen diğer ev cihazları, eskisi gibi değişiklik yapılmadan çalışmaya devam edecek.

Geçiş süreci tamamen tamamlandıktan sonra kullanıcılar asistanı alıştıkları yöntemlerle çağırabilecek. Bunun için sesli komut kullanmak veya güç düğmesine uzun süre basmak yeterli olacak; ancak eski Google Assistant yerine ekranda Gemini etkinleşecek.