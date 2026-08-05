Shopify: Yapay zekâ araması satışları artırıyor

E-ticaret yazılımı geliştiricisi Shopify, yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasından önemli ölçüde yararlanmaya başladı. ixbt.com’a göre şirketin ikinci çeyrek mali sonuçları toplantısında Shopify Başkanı Harley Finkelstein, yapay zekânın aramanın yerini almadığını; aksine onun etkili bir tamamlayıcısına dönüşerek özellikle küçük ürün üreticilerine ve satıcılara büyük fayda sağladığını belirtti. Techcrunch.com bildiriyor .

Son dönemde yapay zekâ tabanlı arama sistemleri ve özetler, çevrim içi yayınların faaliyetlerini olumsuz etkileyerek sitelere geçiş oranlarının ve reklam gelirlerinin düşmesine neden oluyordu. Ancak Shopify bu konuda tamamen ters bir eğilim gözlemliyor. Şirket, yüksek finansal göstergelerini ve gelir artışını kısmen yapay zekâ aramasına bağlıyor.

Finansal başarı ve satış artışı

Paylaşılan verilere göre ikinci çeyrekte Shopify mağazalarına gelen yapay zekâ trafiği ve sipariş hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat arttı. İlginç olan, bu artışın geleneksel arama motorlarının payının azalması pahasına gerçekleşmemiş olması. Finkelstein’a göre geleneksel arama, müşterileri çekmenin başlıca kaynaklarından biri olmaya devam ediyor ve o da büyümeyi sürdürüyor.

Ayrıca son iki yılda geleneksel arama oturumları 1,3 kat artarak mağazalardaki tüm ziyaretlerin yaklaşık üçte birini korudu. Finansal sonuçlara gelince, bu dönemde şirketin geliri %36 artarak 3,6 milyar dolara ulaştı ve Wall Street beklentilerini aştı. Brüt işletme kârı ise %31 artışla 1,71 milyar dolara yükseldi.

Yapay zekâ neden etkili oluyor?

Shopify yönetimi, yapay zekâ tabanlı aramanın e-ticarette neden iyi çalıştığını da açıkladı. Geleneksel arama motorları ürünleri anahtar kelimelere ve popülerliğe göre sıralarken yapay zekâ ajanları katalogları daha derinlemesine tarıyor ve yapılandırılmış verileri kullanarak müşterinin kesin niyetini anlayarak çalışıyor.

Örneğin bir müşteri, yapay zekâ asistanından sedan otomobile uygun en iyi çocuk koltuğunu isterse geleneksel arama yalnızca «çocuk koltuğu» anahtar kelimesine odaklanır. Yapay zekâ ise boyutları, araç türünü ve diğer tüm gereksinimleri aynı anda dikkate alarak gerçekten uygun ürünü bulur. Satıcılar için dönüşüm oranlarında keskin bir iyileşme sağlayan da tam olarak bu çok boyutlu arama yeteneğidir.