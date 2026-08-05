Cristian Chivu Milan derbisindeki beraberlik ve takımın durumu hakkında konuştu

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan Milan derbisinin beraberlikle sonuçlanmasının ardından İtalya şampiyonu Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, Sky Sport'a röportaj verdi. FcInter1908.it'nin aktardığı bilgilere göre bu karşılaşma sezon öncesi hazırlıklar kapsamında oynanan bir dostluk maçıydı ve iki takım da henüz en üst düzey sportif formuna ulaşmış değildi. Goal.com haber veriyor.

Teknik direktör, ağustos ayındaki hazırlık maçlarında futbolcuların fiziksel yorgunluğa rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını vurgularken oyuncularının sağlığının maç kalitesinden daha önemli olduğunu özellikle belirtti. Derbinin ardından önceliğin futbolcuların sakatlanmamış olmasına verildiği ifade edildi.

Bisseck'in sakatlığı ve genç futbolcuların güveni

Karşılaşma sırasında savunma oyuncusu Yann Bisseck'in başına aldığı ağır darbe sonucu sakatlanması, takımın teknik heyetini endişelendirdi. Cristian Chivu'nun sözlerine göre Bisseck başına sert bir darbe aldı ve bu nedenle doktorların gözetiminde tutuluyor.

Bununla birlikte genç yetenekler Pio ve Bonny'nin performansı hakkında da konuşan teknik adam, onların geçtiğimiz sezon bile statülerini kanıtladığını hatırlattı. İtalya şampiyonuna yakıştıklarını ve takıma büyük katkı sağladıklarını gösterdiler.

Pavard ve kadrodaki diğer oyuncuların durumu

Basın mensuplarının Benjamin Pavard'ın durumu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Cristian Chivu, mevcut kadrodaki oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti. Teknik direktör, şu anda elinde bulunan savunma oyuncularının çalışmalarından tamamen memnun olduğunu vurguladı.

«Pavard, Bisseck, Bastoni ve Carlos'tan, yani şu anda burada bulunan oyunculardan bahsediyorum. Sadece dört savunma oyuncumuz var ve hepsi harika çalışarak ellerinden geleni yapıyor», — dedi Chivu, Sky Sport yayınında.

Sonuç olarak teknik direktör, tüm futbolculara yeterli maç pratiği kazandırmayı başardığı için memnuniyetini gizlemedi. Hazırlık maçının sonucundan bağımsız olarak temel hedefin sezon öncesi hazırlıkları güvenli ve verimli şekilde tamamlamak olduğu bir kez daha doğrulandı.