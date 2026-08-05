Mykhailo Mudryk 615 günlük aranın ardından sahalara döndü

Ukraynalı forvet Mykhailo Mudryk, diskalifiye süresinin sona ermesinin ardından resmen profesyonel futbola döndü. Goal.com'un haberine göre futbolcu, doping davası nedeniyle yaşanan 615 günlük aranın ardından ilk kez sahaya çıktı. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Uzun süredir beklenen bu olay, Chelsea ile Juventus arasında Hong Kong'da oynanan hazırlık maçına denk geldi. Mudryk, karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna girerek Xabi Alonso yönetimindeki takımda ilk dakikalarını geçirdi.

Sahaya adım atması, tribünlerdeki Chelsea taraftarlarının coşkulu alkışları ve ayağa kalkarak verdiği destekle unutulmaz hale geldi. Yedek kulübesinde oturan teknik ekip de futbolcuyu alkışlarla karşıladı.

Doping skandalı ve diskalifiye geçmişi

Hatırlanacağı üzere Mykhailo Mudryk, 2024'ün sonunda yapılan testlerin sonuçlarına göre meldonyum kullandığı suçlamasıyla geçici olarak futboldan men edilmişti. 2026'nın başında ise İngiltere Futbol Federasyonu kendisine dört yıllık diskalifiye cezası verdiğini açıkladı.

Buna rağmen futbolcu masumiyetini sürekli dile getirdi. Durum, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Temmuz 2026'da söz konusu maddenin tespit kriterlerini değiştirmesinin ardından büyük ölçüde değişti.

Yeni kurallara göre futbolcunun vücudunda tespit edilen madde konsantrasyonunun ihlal olarak değerlendirilmeyeceği belirlendi. Bunun sonucunda WADA, İngiltere Futbol Federasyonu ve futbolcu arasında başarılı bir anlaşmaya varıldı.

Sahalara dönüş ve gelecek planları

Revize edilen karara göre Mudryk'in diskalifiye süresi, infaz ettiği süre olan 1 yıl 8 aya indirildi. Bu da futbolcuya derhal Chelsea kadrosuna katılma ve antrenmanlara başlama hakkı verdi.

Juventus karşılaşması, Ukraynalı futbolcu için zorlu sınavların ardından attığı ilk somut adım oldu. Takıma dönüşünün Londra ekibinin hücum hattındaki seçenekleri daha da artırması bekleniyor.