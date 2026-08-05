Microsoft, Windows 11 oyun bilgisayarları için RAM önerisini değiştirdi

Microsoft, resmi web sitesinden modern oyun bilgisayarları için optimum RAM miktarı olarak 32 GB RAM gereksinimini kaldırdı. Bu değişiklik, birçok teknoloji meraklısı ve uzmanın dikkatini çekti; çünkü bu durum RAM piyasasındaki genel koşulların ve şirketin stratejisinin değiştiğine işaret ediyor olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com ve Windows Latest yayınlarının bildirdiğine göre, konu ilk olarak Windows Eğitim Merkezi'nde yayımlanan bir makaleyle ilgili. Makalede 32 GB RAM'in modern AAA oyunlarını sevenler, arka planda çok sayıda uygulama çalıştıranlar ve çeşitli modlar yüklemek isteyenler için en uygun ve sorunsuz yapılandırma olduğu vurgulanıyordu.

Önerilen sayfa neden kaldırıldı?

Şu anda bu kılavuzun yayımlandığı sayfa tamamen silinmiş durumda. Kullanıcılar sayfayı açmaya çalıştığında otomatik olarak bölümün ana sayfasına yönlendiriliyor. Bu da Microsoft'un görüşlerini yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre bu kararın arkasında, dünya pazarında DDR4 ve DDR5 sınıfı RAM modüllerinin fiyatlarının giderek artması yatıyor. Fiyatların yükseldiği bir ortamda bilgisayar ve dizüstü bilgisayar üreticileri, yeniden 8 GB RAM'e sahip giriş seviyesi modeller üretmeye dönüyor.

Pazardaki yeni trendler

İlginç olan şu ki Microsoft da bu değişikliklere katıldı. Kısa süre önce tanıtılan Surface Pro 12, Surface Laptop 13 ve Surface Laptop for Business cihazlarının bazı temel sürümleri 8 GB RAM ile satışa sunuldu.

Bununla birlikte Microsoft, işletim sistemi kaynaklarını daha verimli kullanmak için de bazı adımlar atıyor. Şirket daha önce Windows 11'i kapsamlı şekilde optimize ederek RAM gereksinimini azaltacağını açıklamıştı. Bu, özellikle 8 GB RAM'e sahip cihazların kullanıcıları için büyük önem taşıyor.