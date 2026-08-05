Amazon'a ait Zoox, Las Vegas'ta otonom araçlar için ücret almaya başlayacak

Amazon'a ait olan ve otonom ulaşım teknolojileri geliştiren Zoox, Las Vegas'ta robotaksi hizmetleri için ücret almaya başlayacağını açıkladı. Bu adım, şirketin yıllar süren test ve teknolojik geliştirme sürecinin ardından ticari faaliyetlere geçişinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'a göre ticari seferler 10 Ağustos'ta başlayacak. Bundan önce Las Vegas sakinleri ve ziyaretçileri yaklaşık bir yıl boyunca bu hizmeti ücretsiz olarak test etti. 2014'te Silikon Vadisi'nde kurulan girişim, özel elektrikli aracı, yapay zekâ tabanlı otonom sürüş sistemi ve yolculuk rezervasyonu uygulaması üzerinde uzun yıllardır çalışıyor.

Ticari faaliyetlerin önünü açan önemli izin

Şirket, 2020'de Amazon tarafından satın alınmasının ardından direksiyon ve pedallar olmadan çalışan, küp şeklindeki kendine özgü robotaksisini tanıtmıştı. Zoox, son altı yılda bu araçları test etti ve donanımlarını güncelledi. Bu süreçte finansman, teknik sorunlar, gerekli izinlerin alınması ve bazı araçların geri çağrılması gibi çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Süreçteki başlıca engellerden biri geçen hafta aşıldı. Federal güvenlik düzenleyicileri, özellikle de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Zoox'a bazı federal motorlu araç güvenlik standartları için geçici muafiyet tanıdı. Bu izin, geleneksel otomobillerin aksine çok sayıda standart kontrol donanımına sahip olmayan robotaksilerde yolculardan ücret alabilmesini sağlıyor.

Fiyatlandırma politikası ve gelecek planları

İki yıl geçerli olacak ve 2500'e kadar aracı kapsayacak bu ticari muafiyet, havalandırma sistemleri ile fren standartlarını içeriyor. Zoox'un San Francisco ve Austin gibi diğer pazarlarda da faaliyet gösterdiğini belirtmek gerekir. Ancak şirketin Kaliforniya'da ticari olarak çalışabilmesi için iki ek izin daha alması gerekiyor.

Şirket temsilcilerine göre robotaksi ücretleri, temel tarife, mesafe ve yolculuk süresine göre hesaplanacak. Nihai ücret, rezervasyondan önce yolcuya gösterilecek ve araç farklı bir güzergâhtan ilerlese bile değişmeyecek. Ayrıca havalimanlarına veya Sphere ve T-Mobile Arena gibi büyük etkinliklerin düzenlendiği yoğun noktalara yapılan yolculuklarda ek ücret alınabilir. Zoox, bu fiyatları geleneksel taksi hizmetlerinin sunduğu konfor düzeyindeki tarifelerle rekabet edebilir hâle getirmeye çalışıyor.