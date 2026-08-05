Prates rakiplerini tehdit etti: «Hepinizi doğrudan “Acılar Krallığı”na göndereceğim»

UFC velter sıkletinde şampiyonluğa en yakın adaylardan biri olan Carlos Prates, rakiplerine sert bir mesaj gönderdi. Brezilyalı dövüşçü, bir sonraki karşılaşmasında kemeri kazanacağına inandığını belirterek kendisinden söz eden dövüşçülerle daha sonra «hesaplaşacağını» söyledi.

24 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Prates, UFC’nin resmî sıralamasında velter sıkletin bir numarasında yer alıyor. Ancak bir sonraki maçı henüz resmen açıklanmadı.

«Hepinizi “Acılar Krallığı”na göndereceğim»

Prates, sosyal medyadaki paylaşımında Sean Brady, Uroš Medić ve kendisinden söz eden diğer dövüşçülere seslendi.

«Aranızdaki birçok kişi, özellikle Sean Brady, Uroš Medić ve diğer dövüşçüler benden söz ediyor. Sakin olun kardeşler. Bir sonraki maçımda bu kemeri kazanacağım».

Brezilyalı dövüşçü, şampiyon olduktan sonra rakiplerinin meydan okumalarını yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.

«Bundan sonra her birinizle ayrı ayrı hesaplaşacağım ve hepinizi doğrudan “Acılar Krallığı”na göndereceğim. Hazır olun. Kişisel bir husumet yok — bu sadece iş».

Prates’in açıklaması sıradan bir «trash talk» değil. Dövüşçü, velter sıkletindeki rekabeti daha da kızıştırmaya ve kendisini şampiyonluk maçı için bir sonraki ana aday olarak göstermeye çalışıyor.

Üç rakip — üç erken galibiyet

Carlos Prates’in bu kadar özgüvenli konuşmasının arkasında son sonuçları bulunuyor. Brezilyalı dövüşçü, UFC’deki son üç maçının tamamını erken bitirdi.

Ağustos 2025’te Geoff Neal’ı ilk raundun son saniyesinde nakavt etti. Üç ay sonra eski şampiyon Leon Edwards’ı ikinci rauntta darbelerle durdurdu. Mayıs 2026’da ise bir başka eski şampiyon Jack Della Maddalena’yı üçüncü rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Prates, profesyonel kariyerindeki 24 galibiyetin 19’unu nakavtla elde etti. UFC’deki yedi galibiyetinin tamamı erken bitti ve her birinde bonus kazandı.

Bu sonuçlar Prates’i sıkletin en tehlikeli vurucularından biri hâline getirdi. Rakiplerini yalnızca tek bir güçlü darbeyle değil, tekmeler, diz ve dirsek darbeleri ile sürekli baskıyla da yıpratabildiğini gösterdi.

Şampiyonluk maçı henüz resmen verilmedi

Prates, bir sonraki maçının kemer için olacağını söylüyor ancak UFC onu henüz resmen bir sonraki aday olarak açıklamadı.

Velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev, 15 Ağustos’ta Philadelphia’da düzenlenecek UFC 330 etkinliğinde kemerini Ian Machado Garry’ye karşı savunacak. Garry, bu maç için resmen bir numaralı aday olarak gösterildi.

Prates daha önce Makhachev — Garry karşılaşmasının galibiyle dövüşmesi gerektiğini söylemişti. Jack Della Maddalena karşısındaki etkileyici galibiyetinin ardından şampiyonluk fırsatını hak etmek için yeterince şey yaptığına inanıyor.

Ancak UFC velter sıkletinde Michael Morales, Sean Brady ve diğer üst sıralardaki adaylar da bulunuyor. Bu nedenle organizasyon, Prates’e doğrudan bir şampiyonluk maçı vermek ya da ondan bir eleme karşılaşmasına daha çıkmasını istemek seçeneklerini değerlendirebilir.

Garry ile rövanş ihtimali hâlâ masada

Carlos Prates’in UFC’deki tek mağlubiyeti de Ian Garry karşısında geldi. İrlandalı dövüşçü, Nisan 2025’teki beş rauntluk mücadelede hakem kararıyla galip geldi.

Prates son rauntta rakibini ciddi baskı altında bıraksa da önceki raundlarda kaybettiği puanları telafi etmeye yetişemedi. Bunun ardından Neal, Edwards ve Della Maddalena’yı art arda nakavt ederek şampiyonluk yarışına geri döndü.

Garry, Makhachev’i mağlup ederse Prates için yalnızca kemer değil, kariyerindeki tek mağlubiyetin rövanşını alma fırsatı da doğacak. Brezilyalı dövüşçü daha önce böyle bir maçı ülkesinde yapmak istediğini belirtmişti.

Makhachev’in kazanması hâlinde ise Prates, güçlü bir vurucu ile üst düzey bir grappler arasındaki stil açısından ilgi çekici bir karşılaşmaya çıkabilir.

Brady ve Medić’e ulaşmak için hâlâ mesafe var

Sean Brady, resmî sıralamada üst sıralarda yer alan dövüşçülerden biri olmayı sürdürüyor. Uroš Medić ise art arda aldığı erken galibiyetlerin ardından ilk 15’e girerek büyük isimlerle dövüşmek istiyor. UFC sıralamasında Brady beşinci, Medić ise 14. sırada bulunuyor.

Medić, Belgrad’da Daniel Rodriguez’i yalnızca 30 saniyede mağlup ettikten sonra üst sıralardaki rakiplerle karşılaşmak istediğini açıkladı. Carlos Prates’i hayalindeki rakiplerden biri olarak gösterdi ancak bir sonraki maç için Leon Edwards’ın adını daha fazla öne çıkardı.

Prates ise şimdilik daha alt sıralardaki rakiplere değil, şampiyonluk kemerine odaklanıyor. Planı basit: önce sıkletin zirvesine çıkmak, ardından kendisine meydan okuyan herkesle sırayla karşılaşmak.

Artık son karar UFC’nin elinde

Carlos Prates’in sözleri sert olsa da son üç maçı bu açıklamaların boş bir tehdit olarak kalmasını engelliyor. Art arda üç güçlü rakibi, aralarında iki eski şampiyonun da bulunduğu isimleri erken mağlup etti.

Bununla birlikte şampiyonluğa inanmak ile resmen şampiyonluk maçı kazanmak iki farklı konu. Prates’in bir sonraki rakibi, Makhachev — Garry maçının sonucuna ve UFC yönetiminin kararına bağlı olacak.

15 Ağustos’tan sonra velter sıkletindeki tablo daha da netleşecek. O zaman Prates’in bir sonraki adımının gerçekten kemere doğru olup olmadığı ya da “Acılar Krallığı”na giden yolun önce bir rakibin üzerinden geçip geçmeyeceği belli olacak. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!