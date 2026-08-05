Hark, tarayıcıda görevleri yerine getiren Hark Handoff ajanını tanıttı

·35·Teknoloji
Hark, tarayıcıda görevleri yerine getiren Hark Handoff ajanını tanıttı

Mayıs ayında 700 milyon dolar yatırım alan Hark startup'ı, bugün internetteki çeşitli görevleri otomatikleştirebilen Hark Handoff ajanını duyurdu. ixbt.com'a göre bu yeni teknoloji, web sayfalarını etkili biçimde yönetebiliyor ve kullanıcı komutlarını bağımsız olarak yerine getirebiliyor. Bunun yapay zekâ pazarındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Haberi Techcrunch.com veriyor .

Hark temsilcileri, Handoff ajanının resmî API arayüzlerine sahip olmayan Target, Walmart, OpenTable ve LinkedIn gibi karmaşık web kaynaklarında da rahatça gezinebildiğini belirtiyor. Yazılım, web sitesi yapısını ve görsel verileri analiz ederek bir düğmeye ne zaman basılması veya bilgilerin nereye girilmesi gerektiğini kendisi belirliyor.

Yetenekler ve çalışma prensibi

Bu çözümün temel fikri, daha önce geliştirilen birçok tarayıcı ajanına benziyor. Kullanıcı basit bir komut veriyor, geri kalan süreci ise sistem yürütüyor. Özellikle:

  • Yemek veya kahve siparişi vermek
  • Seyahat biletleri rezerve etmek
  • Ürün iadesi için başvuru yapmak
  • Günlük ihtiyaç ürünlerini satın almak
  • Restoranda masa rezerve etmek
  • Çeşitli kaynaklara dayanarak bilgi toplamak
Şirketin CEO'su Brett Adcock'un yayımladığı videoda, yardımcının kullanıcının talebi doğrultusunda özel çiçeklerden bir buket hazırlama görevini yerine getirdiği görülüyor. Bu süreçte, çiçekçinin tercihine bağlı belirsiz koşullar bile dikkate alınıyor. Ancak videoda sürecin yalnızca bir bölümünün gösterilmesi, verimliliğin tam olarak değerlendirilmesine izin vermiyor.

Teknik yaklaşım ve rekabet

Hark, mevcut sürümde post-training uygulanmış bir model kullandığını ve yıl sonuna kadar tamamen pre-training aşamasına geçmeyi planladığını açıkladı. Bu yaklaşım, veri hattının, altyapının ve yöntemlerin daha hızlı geliştirilmesini sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre model, bir sonraki token'ı tahmin eden geleneksel büyük dil modellerinin (LLM) aksine, fare veya klavye hareketleri gibi sonraki eylemleri de öngörebiliyor.

Günümüzde Google, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Browser Use, Polar, Strawberry ve Aside gibi girişim sermayesiyle finanse edilen startup'lar da bilgisayar üzerinden görevleri yerine getiren ajanlar üzerinde aktif olarak çalışıyor. Hark, Handoff ajanının rakiplerinden daha hızlı çalıştığını ve diğer modellere kıyasla daha düşük maliyetli olduğunu iddia ediyor.

Startup şu anda platformu için bir bekleme listesi açtı ve platformu yaz sonuna kadar genel kullanıma sunmayı planlıyor.

HarkHandoffYapay ZekâTarayıcı AjanıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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