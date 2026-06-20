Casemiro, Lionel Messi ile takım arkadaşı oluyor: Brezilyalı yıldız Inter Miami ile anlaştı

·39·Spor
Casemiro, Lionel Messi ile takım arkadaşı oluyor: Brezilyalı yıldız Inter Miami ile anlaştı

Brezilya milli takımı ve Manchester United'ın eski ön liberosu Casemiro, kariyerine ABD'nin MLS ligasında devam etmeye çok yakın. Aylarca süren müzakerelerin ardından deneyimli futbolcu, Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'ye transfer olmayı kabul etti. Bu transfer, Florida kulübü için orta sahayı güçlendirme yolundaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Goal.com haber veriyor.

Transfer piyasasının saygın ismi Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre Casemiro, Dünya Kupası sona erdikten sonra resmen "heronlar" kadrosuna katılacak. Brezilyalı yıldıza MLS'in bir diğer devi LA Galaxy ve Suudi Arabistan Pro Ligi kulüplerinden ciddi teklifler gelmesine rağmen, oyuncu Miami projesini seçmeye karar verdi. Hatırlatmak gerekirse, Casemiro Haziran ayında Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

Inter Miami kadrosundaki değişiklikler

Inter Miami, 2025 sezonu sonunda kariyerini noktalayan efsanevi Sergio Busquets'in yerine uygun bir aday arayışındaydı. David Ayala ve Yannick Bright gibi kadroya katılan futbolcular henüz beklenen performansı sergileyemezken, Casemiro gibi deneyimli bir ismin gelişiyle takım dengesinin yeniden kurulması bekleniyor.

İlginç olan şu ki, Casemiro kulüple "belirlenmiş oyuncu" (Designated Player) statüsü olmadan sözleşme imzalayacak. Şu anda Inter Miami'de bu statüdeki üç kontenjan Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Germán Berterame tarafından doldurulmuş durumda. MLS kurallarına göre kulüpler, üst düzey yıldızları önce standart sözleşmelerle çekip, daha sonra onlara daha yüksek maaşlı anlaşmalar sunma yöntemini kullanıyorlar.

MLS'e yıldız akını devam ediyor

Casemiro'nun transferi, ABD futbolundaki tek sansasyonel haber değil. Goal.com'un haberine göre, dünya futbolunun birçok yıldızı özellikle Dünya Kupası öncesinde MLS kulüpleriyle görüşmeler yürütüyor. Özellikle şu değişiklikler bekleniyor:

  • Antoine Griezmann, Orlando City ile çoktan anlaşmaya vardı;
  • Robert Lewandowski, Chicago Fire'a geçmeye çok yakın;
  • Leon Goretzka da kariyerine Chicago kulübünde devam edebilir.
Casemiro şu anda Brezilya milli takımıyla başarılı bir performans sergiliyor. Takımı yakın zamanda Haiti'yi 3-0 mağlup ederek turnuvanın play-off aşamasına doğru önemli bir adım attı. Futbolcunun yeni kulübüne katılması sadece Inter Miami'nin değil, tüm Amerika futbolunun prestijini artıracaktır.

Bu transfer, Lionel Messi ve Casemiro arasındaki uzun yıllara dayanan rekabete (El Clasico dönemi) son verip onları aynı hedefte birleştirmesi bakımından futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Transferin mali detaylarının yakında açıklanması bekleniyor.

CasemiroInter MiamiLionel MessiMLSTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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