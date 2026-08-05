AnTuTu, temmuz ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı

Ünlü AnTuTu platformu, kullanıcı memnuniyeti açısından en iyi kabul edilen Android akıllı telefonların temmuz ayı sıralamasını açıkladı. Geleneksel performans benchmarklarından farklı olarak bu liste, sentetik testlere değil, cihaz sahiplerinin uygulama üzerinden paylaştığı gerçek kullanıcı yorumlarına dayanıyor ve Çin pazarındaki yerel kullanıcıların tercihlerini yansıtıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, temmuz ayı sonuçlarında en yüksek dereceyi %97,54 olumlu değerlendirmeyle Redmi K90 Ultra aldı. Haziran sonunda piyasaya çıkmasına rağmen bu cihaz kısa sürede lider olmayı başardı. Kullanıcılar, cihazın fiyat-performans dengesini oldukça beğendi.

Liderler ve özellikleri

Akıllı telefon, Snapdragon 8 Elite işlemci, aktif soğutma sistemi, 8550 mA·ch kapasiteli batarya ve 100 wattlık hızlı şarj teknolojisiyle donatılmış. Cihaz ayrıca 165 Hz yenileme hızına sahip 6,83 inçlik bir ekran sunuyor. Eksileri arasında ise bazı kullanıcılar fan gürültüsünü ve yüksek ağırlığı belirtti.

Sıralamada ikinci sırayı %97,5 olumlu yorum toplayan Xiaomi 17 Max aldı. Bu model; 6,9 inçlik 1,5K ekran, 8000 mA·ch batarya, 100 wattlık kablolu ve 50 wattlık kablosuz şarj ile Leica optiklerine sahip üçlü kamera modülüyle (200 MP ana kamera, 50 MP periskop ve 50 MP ultra geniş açılı lens) donatılmış.

İlk üçü Huawei Mate 70 Pro Premium Edition tamamladı. Model, %97,07 oranına ulaştı. Kirin 9020 işlemcisinin sadeleştirilmiş bir sürümünü kullanmasına rağmen kullanıcılar HarmonyOS işletim sisteminin kararlılığını, arayüz akıcılığını ve fotoğraf kalitesini beğendi.

Pazar trendleri

Sıralama tamamen kullanıcı görüşlerine dayanıyor ve sentetik testlerle bağlantılı değil.

İlk 10’daki tüm modeller, Çin pazarından elde edilen veriler temel alınarak belirlendi.

En dikkat çekici nokta ise ilk 10’a giren cihazların neredeyse yarısının Oppo markasına ait modellerden oluşması.

Uzmanlara göre bu istatistik, 31 Temmuz 2026’ya kadar toplanan yorumlara dayanıyor ve alıcıların fiyat-kalite dengesine daha fazla önem verdiğini gösteriyor.