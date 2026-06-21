UFC Vegas 119: Las Vegas Turnuvası Tamamlandı — Tüm Maç Sonuçları
ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen karma dövüş sanatları organizasyonu UFC Vegas 119 turnuvası sona erdi. Nakavtlar ve beklenmedik pes etmelerle dolu bu dövüş gecesinin tüm sonuçlarını aşağıdaki özel tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.
Turnuvanın tam sonuçları
Kazanan sporcu
Kaybeden sporcu
Raund
Galibiyet yöntemi
3. raund
Teknik nakavt (TKO)
Navaxo Stirling
Ion Cutelaba
2. raund
Teknik nakavt (TKO)
Kristian Rodrigues
Haidar Amil
1. raund
Pes ettirme (Submission)
Murtazali Magomedov
Melsik Bagdasaryan
1. raund
Pes ettirme (Submission)
Vinicius Oliveira
Andre Fili
2. raund
Teknik nakavt (TKO)
Kevin Borjas
Andre Lima
3. raund
Oybirliği ile karar (30-27, 29-28, 29-28)
Bias Mesquita
Melissa Mullins
1. raund
Pes ettirme (Submission)
Mitch Raposo
Allan Nascimento
3. raund
Puanla karar
Gaston Bolanos
Michael Aswell
3. raund
Oybirliği ile karar (29-28, 29-28, 29-28)
Levan Chokheli
Leon Shahbazyan
1. raund
Teknik nakavt (TKO)
Luana Santos
Carol Rosa
3. raund
Puanla galibiyet (30-27, 30-27, 30-27)
Shane Collins
Otar Tantsilolovi
3. raund
Oybirliği ile karar (30-27, 30-27, 30-27)
Sıradaki turnuva hatırlatması
UFC hayranları sıradaki dövüşler için çok beklemek zorunda kalmayacak. Organizasyon tarafından düzenlenecek olan sıradaki UFC Fight Night turnuvasının bu yılın 27 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor.
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