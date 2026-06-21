UFC Vegas 119: Las Vegas Turnuvası Tamamlandı — Tüm Maç Sonuçları

·55·Spor
UFC Vegas 119: Las Vegas Turnuvası Tamamlandı — Tüm Maç Sonuçları

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen karma dövüş sanatları organizasyonu UFC Vegas 119 turnuvası sona erdi. Nakavtlar ve beklenmedik pes etmelerle dolu bu dövüş gecesinin tüm sonuçlarını aşağıdaki özel tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Turnuvanın tam sonuçları

Kazanan sporcu

Kaybeden sporcu

Raund

Galibiyet yöntemi

Manel Kape

Kyoji Horiguchi

3. raund

Teknik nakavt (TKO)

Navaxo Stirling

Ion Cutelaba

2. raund

Teknik nakavt (TKO)

Kristian Rodrigues

Haidar Amil

1. raund

Pes ettirme (Submission)

Murtazali Magomedov

Melsik Bagdasaryan

1. raund

Pes ettirme (Submission)

Vinicius Oliveira

Andre Fili

2. raund

Teknik nakavt (TKO)

Kevin Borjas

Andre Lima

3. raund

Oybirliği ile karar (30-27, 29-28, 29-28)

Bias Mesquita

Melissa Mullins

1. raund

Pes ettirme (Submission)

Mitch Raposo

Allan Nascimento

3. raund

Puanla karar

Gaston Bolanos

Michael Aswell

3. raund

Oybirliği ile karar (29-28, 29-28, 29-28)

Levan Chokheli

Leon Shahbazyan

1. raund

Teknik nakavt (TKO)

Luana Santos

Carol Rosa

3. raund

Puanla galibiyet (30-27, 30-27, 30-27)

Shane Collins

Otar Tantsilolovi

3. raund

Oybirliği ile karar (30-27, 30-27, 30-27)

Sıradaki turnuva hatırlatması

UFC hayranları sıradaki dövüşler için çok beklemek zorunda kalmayacak. Organizasyon tarafından düzenlenecek olan sıradaki UFC Fight Night turnuvasının bu yılın 27 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor.

UFCLas VegasABDManel KapeKyoji Horiguchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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