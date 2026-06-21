UFC Vegas 119: Las Vegas Turnuvası Tamamlandı — Tüm Maç Sonuçları

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen karma dövüş sanatları organizasyonu UFC Vegas 119 turnuvası sona erdi. Nakavtlar ve beklenmedik pes etmelerle dolu bu dövüş gecesinin tüm sonuçlarını aşağıdaki özel tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Turnuvanın tam sonuçları

Kazanan sporcu Kaybeden sporcu Raund Galibiyet yöntemi Manel Kape Kyoji Horiguchi 3. raund Teknik nakavt (TKO) Navaxo Stirling Ion Cutelaba 2. raund Teknik nakavt (TKO) Kristian Rodrigues Haidar Amil 1. raund Pes ettirme (Submission) Murtazali Magomedov Melsik Bagdasaryan 1. raund Pes ettirme (Submission) Vinicius Oliveira Andre Fili 2. raund Teknik nakavt (TKO) Kevin Borjas Andre Lima 3. raund Oybirliği ile karar (30-27, 29-28, 29-28) Bias Mesquita Melissa Mullins 1. raund Pes ettirme (Submission) Mitch Raposo Allan Nascimento 3. raund Puanla karar Gaston Bolanos Michael Aswell 3. raund Oybirliği ile karar (29-28, 29-28, 29-28) Levan Chokheli Leon Shahbazyan 1. raund Teknik nakavt (TKO) Luana Santos Carol Rosa 3. raund Puanla galibiyet (30-27, 30-27, 30-27) Shane Collins Otar Tantsilolovi 3. raund Oybirliği ile karar (30-27, 30-27, 30-27)

Sıradaki turnuva hatırlatması

UFC hayranları sıradaki dövüşler için çok beklemek zorunda kalmayacak. Organizasyon tarafından düzenlenecek olan sıradaki UFC Fight Night turnuvasının bu yılın 27 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor.