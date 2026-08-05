SpaceX 2027'de kendi Starlink Mobile mobil operatörünü faaliyete geçirecek

Ixbt.com'un haberine göre SpaceX, 2027'nin sonunda Starlink Mobile adlı kendi mobil operatörünü faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bu yeni hizmet, ABD'deki büyük telekomünikasyon devleri Verizon, AT&T ve T-Mobile ile doğrudan rekabet etmeyi amaçlıyor ve uydu teknolojileri sayesinde iletişim pazarında köklü bir değişim yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu büyük projeye ilişkin bilgiler, şirket CEO'su Elon Musk ve SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in yatırımcılarla gerçekleştirdiği kapalı toplantıda ortaya çıktı. Günümüzde bu üç büyük Amerikan operatörünün toplam yıllık geliri yaklaşık 600 milyar dolara ulaşıyor ve SpaceX bu dev pazarın önemli bir bölümünü ele geçirmeyi hedefliyor.

Yeni nesil uydular ve yüksek hız

Starlink şu anda karasal operatörlerle iş birliği yaparak, mobil iletişim ağlarının kapsama alanı dışındaki bölgelerde mesajlaşma ve temel veri aktarımı olanağı sunuyor. Ancak bir sonraki aşamada, sıradan akıllı telefonlarla ek donanım olmadan doğrudan çalışabilen Starlink V2 Direct-to-Cell (DTC) uydularının fırlatılması planlanıyor.

Şirketin açıklamasına göre yeni uzay araçları, mevcut nesil DTC sistemlerine kıyasla yaklaşık 20 kat daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Böylece standart 5G/LTE desteğine sahip sıradan akıllı telefonlara uydular üzerinden 150 Mbit/s hızında veri aktarımı mümkün hale gelecek. Bu cihazları yörüngeye taşımak için SpaceX, kendi Starship roketini kullanmayı planlıyor.

Altyapı ve gelecek planları

SpaceX, mobil iletişim ağını kurarken geleneksel iletişim kuleleri gibi büyük bir karasal altyapı inşa etmeyi planlamıyor. Bunun yerine şirket, mevcut Starlink uydu interneti terminallerinin yanına kompakt baz istasyonları yerleştirecek. Elon Musk'a göre bu yaklaşım, çok daha düşük maliyetle geniş kapsamlı bir ağ oluşturulmasını sağlayacak.

Bununla birlikte SpaceX, kendi modemlerini geliştirmek için de aktif olarak çalışıyor. Şirket gelecekte bu uydu modemini Qualcomm, Samsung ve MediaTek gibi önde gelen mobil çip üreticilerine sunmayı planlıyor. Bu da gelecekte uydular üzerinden veri aktarım hızının daha da artırılmasını sağlayabilir.

Ancak Starlink Mobile tamamen faaliyete geçene kadar SpaceX'in önünde bir dizi zorlu görev bulunuyor. Şirketin özellikle radyo frekanslarının tahsisiyle ilgili sorunları çözmesi ve ilgili düzenleyici devlet kurumlarından gerekli tüm izinleri alması gerekiyor.