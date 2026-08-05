Hindistanlı elektrikli scooter startup'ı River 120 milyon dolar yatırım aldı

Hindistan'ın elektrikli araç üreticisi gelecek vadeden River startup'ı, bir sonraki büyüme aşaması için 120 milyon dolar yatırım topladığını açıkladı. TechCrunch'ın aktardığı bilgilere göre Series C olarak adlandırılan bu finansman turu, ülkenin önde gelen yatırımcıları Elev8 Venture Partners ve Claypond Capital öncülüğünde gerçekleştirildi. Haberi Techcrunch.com veriyor .

Finansman sürecine Singularity AMC, Anicut Capital, 360 ONE Asset, JIF Capital ve HDFC AMC fonları da katıldı. Bununla birlikte Yamaha Motor, Al-Futtaim Group ve Mitsui gibi önceki yatırımcılar da projeyi desteklemeyi sürdürdü. Şirketin kurucusu ve CEO'su Aravind Mani'ye göre, toplanan fonların küçük bir kısmı, daha doğrusu yüzde 10–12'si girişim borcundan oluşurken, geri kalanı doğrudan öz sermayeye yönlendirildi.

Elektrikli scooter pazarında rekabet

2021'de kurulan River, Hindistan'da hızla büyüyen elektrikli iki tekerlekli araç pazarının önde gelen oyuncularından biri haline geliyor. Şirket bu segmentte Ather Energy ve Ola Electric gibi yeni startup'ların yanı sıra Bajaj Auto ve TVS Motor gibi geleneksel otomotiv devleriyle de rekabet ediyor. Söz konusu sektör, Hindistan'da elektrikli araçların yaygınlaşmasının başlıca kaynağı olmayı sürdürüyor.

Rakiplerinin çoğundan farklı olarak River, iş modelini 2023'te tanıtılan Indie adlı tek bir elektrikli moped etrafında şekillendirdi. Startup'ın verilerine göre şu anda Hindistan genelindeki 75'ten fazla satış mağazası aracılığıyla ayda ortalama 6.000 araç satılıyor. Bugüne kadar satılan toplam ürün sayısı ise 50 bini aştı.

Üretim kapasitesini artırma planları

Kurucuya göre şirket, Indie modelini çok sayıda tüketici segmentine dağılmış bir ürün olarak değil, daha çok günlük kullanım ve pratik ihtiyaçlara yönelik bir araç olarak konumlandırdı. Geçen yılın en büyük başarısı üretim ölçeğinin artırılması oldu. Daha önce günde yalnızca 20 araç monte edilirken, bugün bu sayı 300'e çıkarıldı.

155.000 rupi fiyatındaki Indie moped, tek şarjla yaklaşık 99 mil yol katedebiliyor. Ana müşteri kitlesini ise 28–35 yaş arasındaki serbest çalışanlar oluşturuyor. Mevcut satış performansı sayesinde River'ın geliri geçen mali yılda yüzde 330 arttı ve aylık ciro yaklaşık 1 milyar rupiye ulaştı.

Yeni toplanan 120 milyon dolarla birlikte startup'ın bugüne kadar elde ettiği toplam yatırım 144 milyon dolara ulaştı. River, aylık üretim hacmi 20.000–25.000 aralığına çıkarıldığında tam operasyonel kârlılığa ulaşmayı planlıyor. Bu hedefe 2028–2029 yıllarında ulaşılması amaçlanıyor; üretim hacmi arttıkça brüt kâr marjının da kademeli olarak iyileşmesi bekleniyor.