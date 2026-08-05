Chelsea futbolcuları Cole Palmer ve Levi Colwill New York'taki maçı kaçıracak

Hong Kong'daki Kai Tak Stadyumu'nda oynanacak Juventus karşılaşmasında Chelsea'nin önemli futbolcuları Cole Palmer ve Levi Colwill forma giyemedi. Goal.com'un haberine göre, ilk 11'in bu iki oyuncusu sezon öncesi kampında yaşadıkları küçük sakatlıklar nedeniyle teknik heyet ve sağlık ekibinin kararıyla tedbir amacıyla kadroya alınmadı. Bu konuda Goal.com haber verdi.

Yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki sezon öncesi hazırlık çalışmalarına aktif şekilde katılan bu futbolcuların yokluğu, takım taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı. Özellikle takıma katıldığından beri etkileyici bir performans sergileyen Cole Palmer'ın yokluğu, kulübün hücum hattındaki seçeneklerini azalttı.

Maç öncesinde gazetecilere konuşan Cole Palmer, küçük bir sorun nedeniyle oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını, ancak Hong Kong'daki büyük destekten memnun olduğunu belirtti. 24 yaşındaki futbolcu, Avustralya'daki Sydney Super Cup'ta Western Sydney Wanderers karşısında 6-4 kazanılan maçta oyuna sonradan girerek bir asist yaptı ve Tottenham karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

Xabi Alonso'nun taktik değişiklikleri ve yeni fırsatlar

İlk 11'deki iki oyuncunun kadrodan çıkması, teknik direktör Xabi Alonso'yu zorunlu değişiklikler yapmaya itti. Savunmanın merkezinde Levi Colwill'ın yokluğunu telafi etmek için Wesley Fofana ve Tosin Adarabioyo ikilisi sahaya çıktı. Hücum hattında ise Cole Palmer'ın yaratıcılığını telafi etme görevi João Pedro'ya verildi. Ayrıca yaz transfer döneminde takıma katılan Danny Welbeck, Chelsea formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı buldu.

Kanat beklerinde ise Marco Palestra ve Jorrel Hato yerlerini korudu. Orta sahada Moisés Caicedo'nun yanında 16 yaşındaki akademi oyuncusu Mahdi Nicolas-Jazuli ilk kez ilk 11'de forma giyerek uzmanların dikkatini çekti.

Mykhailo Mudryk'in dönüşü

Cole Palmer ve Levi Colwill yedek kulübesinde ya da kenarda maçı takip ederken, Mykhailo Mudryk'in yedek kulübesine dönmesi takım adına önemli bir olumlu gelişme oldu. Spor Tahkim Mahkemesi'nin Ukraynalı kanat oyuncusuna verilen dört yıllık men cezasını kaldırmasının ardından Mudryk takıma katıldı.

Teknik direktör Xabi Alonso, gazetecilere verdiği röportajda Mykhailo Mudryk'in durumuyla ilgili şunları söyledi: "Dün doğrudan havaalanından otele geldi. Bu nedenle dünü daha çok fiziksel durumunu değerlendirmeye ve takıma uyum sağlamasına ayırdı. Henüz 90 dakika oynayacak durumda olmayabilir, ancak kadroda ve sahaya çıkabilir. Mykhailo'nun bizimle birlikte olmasından mutluyuz."