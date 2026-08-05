Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»

Özbekistan Millî Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro Jaloliddin Masharipov’un Dünya Kupası’nda forma giyememesinin ardındaki tıbbi ayrıntıları açıkladı. İtalyan teknik adam, futbolcuyu Dünya Kupası’na götürmek için son ana kadar çabaladığını, ancak sorunun başlangıçta düşünülen diz sakatlığıyla değil, bel bölgesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Cannavaro bu kararı kendisi için önemli bir ders olarak değerlendirdi. Masharipov’un geçmişteki katkılarını, takımdaki etkisini ve liderlik özelliklerini dikkate aldığını, ancak futbolcunun sağlık durumunun büyük turnuvada forma giymesine izin vermediğini belirtti.

«Onu götürmeye karar veren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»

Cannavaro, basın toplantısında Masharipov’la ilgili kararını sert ve özeleştirel bir ifadeyle açıkladı.

«Sanırım Masharipov’u Dünya Kupası öncesindeki durumuna bakarak Dünya Kupası’na götürmeye karar veren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım».

Teknik direktör bu sözleriyle futbolcuyu küçümsemek değil, yeterli maç pratiği bulunmamasına rağmen onu kadroya almak için büyük bir risk üstlendiğini anlatmak istedi.

Cannavaro, Masharipov’un sahadaki becerilerinin yanı sıra soyunma odasındaki itibarını ve takıma verdiği psikolojik katkıyı da çok değerli buldu. Dünya Kupası’ndan bir ay önce bile orta saha oyuncusunun henüz tamamen hazır olmadığını kabul etmiş, ancak aktifliği ve takım içindeki rolü nedeniyle onu Dünya Kupası’na götürmeye çalışacağını söylemişti.

«Nasıl bir futbolcu olduğunu, takımı nasıl etkileyebileceğini ve geçmişteki katkılarını dikkate alarak onu kadroya dahil ettik. Ona elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık» dedi Cannavaro.

Dubai ve Roma’daki kontroller de yeterli olmadı

Teknik direktörün sözlerine göre Masharipov’u sahalara döndürmek için yalnızca millî takımın sağlık ekibi değil, yurt dışındaki uzmanlar da sürece dahil edildi.

Cannavaro, futbolcuyla Dubai ve Roma’da görüştüğünü, olası ameliyat ve sonraki tedavi süreci hakkında deneyimli doktorlara danışıldığını söyledi.

«Onunla Dubai’de ve Roma’da görüştüm. Ameliyat konusunda da tüm deneyimli uzmanları sürece dahil ettik».

Bu süreç, Masharipov’u yalnızca geniş kadroda tutmak için değil, onu Dünya Kupası’na hazır hâle getirmek için ciddi girişimlerde bulunulduğunu gösteriyor.

Ancak tıbbi kontroller sırasında asıl riskin daha önce odaklanılan dizde olmadığı ortaya çıktı.

Asıl engel bel bölgesindeki sorundu

Cannavaro’ya göre başlangıçta Masharipov’un dizi temel sorun olarak görülüyordu. Sonraki kontroller ise futbolcunun Dünya Kupası’nda oynamasına engel olan durumun bel bölgesiyle ilgili olduğunu gösterdi.

«Onun asıl sorunu düşündüğümüz ve üzerinde durduğumuz dizi değil, bel bölgesiyle ilgiliydi. Dünya Kupası’na katılmasını engelleyen sorun tam olarak buydu».

Cannavaro, Dünya Kupası öncesinde de Masharipov’un kadrodan çıkarılmasının dizindeki eski problemle değil, başka bir sakatlıkla ilgili olduğunu söylemişti. O dönemde futbolcunun son sekiz ayda yalnızca 20 dakika maç pratiği yaptığı da belirtilmişti.

Bel bölgesindeki sorun futbolcunun hızlanmasını, yön değiştirmesini, şut çekmesini ve yüksek tempoda hareket etmesini etkileyebilir. Ancak sakatlığın kesin teşhisi ve tıbbi ayrıntıları resmen açıklanmadığı için durumu belirli bir hastalık adıyla tanımlamak doğru olmaz.

Taşkent’teki maçın ardından şüpheler arttı

Cannavaro, Masharipov’un Taşkent’teki maçından sonra dizlerinin hareketinde de bir farklılık hissedildiğini söyledi. Bunun ardından futbolcu, ek sağlık kontrollerinden geçmesi için Dubai’ye gönderildi.

«Taşkent’teki maçından sonra da dizinde bir farklılık olduğu fark edildi. Bu nedenle onu yeniden sağlık kontrolünden geçmesi için Dubai’ye gönderdik».

Teknik heyet futbolcunun büyük turnuvada oynama isteğini dikkate alsa da sağlıkla ilgili riski tamamen göz ardı edemedi.

Masharipov, millî takımla Dünya Kupası öncesi hazırlıklara başladı ancak antrenmanlara tam olarak katılamadı. Daha sonra sağlık kontrollerinin sonuçları FIFA sağlık kuruluna sunuldu ve Dünya Kupası’nda oynayamayacağı kesinleşti. Onun yerine Ruslanbek Jiyanov nihai kadroya dahil edildi.

Cannavaro neden son ana kadar bekledi?

Masharipov’un kadroda tutulması yalnızca teknik becerileriyle ilgili değildi. O, uzun yıllar boyunca millî takımın hücumlarını organize eden, topla baskıdan çıkabilen ve kilit paslar verebilen oyunculardan biri olmuştu.

Bunun yanı sıra, tarihî Dünya Kupası’nda deneyimli futbolcuların takımda bulunması psikolojik açıdan da önemliydi. Cannavaro, bu faktörleri dikkate alarak Masharipov’u son fırsata kadar kadroda tutmaya karar verdi.

Ancak teknik direktörün bugünkü itirafı, bu yaklaşımın değiştiğine de işaret ediyor. Diğer açıklamalarında artık futbolcuları geçmişteki katkıları için değil, güncel hazırlık durumları ve form seviyelerine göre çağıracağını söyledi.

Masharipov’la ilgili durum, Cannavaro’yu bu karara götüren en zor örneklerden biri gibi görünüyor.

Masharipov’un dönüşünde acele edilmeyecek

Cannavaro’nun sözlerinden, millî takım teknik heyetinin Masharipov’u Dünya Kupası’na götürebilmek için tıbbi açıdan neredeyse tüm seçenekleri denediği anlaşılıyor. Ancak futbolcunun sağlığı konusunda son karar, sportif sonuçların önüne konuldu.

Artık sahalara dönüşü belirli bir tarihe veya bir sonraki kampa değil, tamamen iyileşmesine bağlı olacak. Masharipov eski seviyesine dönerse Cannavaro’nun yeni seçim kriterleri doğrultusunda millî takımda yeniden şans bulabilir.

Bu olaydan çıkarılacak en önemli sonuç, teknik direktörün kendisini «aptal» olarak nitelendirdiği sert ifade değil. Asıl önemli olan, Cannavaro’nun Masharipov’un Dünya Kupası’nda oynayabilmesi için sonuna kadar mücadele ettiğini, ancak tıbbi gerçeklerin tüm planlardan daha güçlü çıktığını açıkça kabul etmesi. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!