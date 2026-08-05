Yapay Zekâ ve Hava Balonları: WindBorne 37 Milyon Dolar Yatırım Aldı

·32·Teknoloji
Yapay Zekâ ve Hava Balonları: WindBorne 37 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zekâ alanındaki son gelişmeler meteorolojide köklü bir dönüşüm yaratıyor. Büyük dil modelleriyle geliştirilen yeni derin öğrenme teknolojileri, hava durumu modellerinin son derece güçlü süper bilgisayarlar yerine sıradan dizüstü bilgisayarlarda bile çalıştırılmasını mümkün kılıyor. TechCrunch’ın haberine göre, bu olanaklardan yararlanarak hava durumu tahminlerini daha kârlı bir işe dönüştürmeyi amaçlayan hızlandırıcı girişim WindBorne Systems, Series B turunda 37 milyon dolar topladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Khosla Ventures ve Galvanize liderliğinde gerçekleştirilen finansman turuna TransLink Capital, Lux Capital ve önceki yatırımcılar da katıldı. Bunun sonucunda girişimin toplam değeri 250 milyon dolar olarak belirlendi. 2019’da kurulan şirket, başlangıçta düşük maliyetli hava sensörleri ve uzun süre uçabilen meteoroloji balonları aracılığıyla benzersiz veriler toplamayı planlıyordu.

Son dört yılda yapay zekâ tabanlı hava tahmini modellerinin gelişmesi, şirketin kendi tahminlerini oluşturmasının önünü açtı. Daha önce bu tür çalışmalar, atmosferi simüle etmek için gereken son derece pahalı süper bilgisayarlar nedeniyle birçok özel şirket için erişilemezdi. Günümüzde WindBorne’un dünya genelinde 20 fırlatma alanı bulunuyor ve herhangi bir anda gökyüzünde yaklaşık 600 balon tutuyor. Bu balonlar, tayfunların merkezi gibi ulaşılması zor bölgelerden bile veri topluyor.

Küresel veri ağı ve teknolojik üstünlük

Şirketin yöneticisi Jon Dean’in belirttiğine göre, yakın zamanda okyanusa düşerek şamandıra olarak ölçüm yapmayı sürdüren hava sensörlerini de test etmeye başladılar. “Gezegensel sinir sistemi” olarak adlandırılan bu sistem aracılığıyla oluşturulan özel veri tabanı, şirketin tahmin modelini güçlendiriyor. Ayrıca dünya hükümetlerinin kurumlarından alınan veriler de modele dâhil ediliyor.

Jon Dean, “Balonları tahmin sistemine eklediğimizde doğruluğun arttığını ve her veri noktasının değerinin uydularınkinden çok daha yüksek olduğunu gösterdik,” diyor. Bu yaklaşım, risk sermayesi yatırımcıları için talep sinyalini azalttı ve gelir artışını destekledi.

Gelecek planları ve özel sektör

Şirketin günümüzdeki başlıca müşterileri devlet kurumlarıdır. Özellikle ABD Ulusal Hava Durumu Servisi WindBorne verilerini satın alırken, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri araştırma iş birlikleri aracılığıyla finansman sağlıyor. Bu kapsamda, iletişimin sınırlı olduğu gemilerde çalışabilecek tahmin modelleri geliştiriliyor.

Gelecekte şirket, ticari pazara ve özellikle hava durumu verilerini kullanarak emtia fiyatlarını ve ticari sonuçları tahmin eden yatırım fonlarına odaklanıyor. Yeni finansmanla hesaplama kapasitesinin artırılması, balon ağının uydu iletişiminin radyo iletişim ağına dönüştürülmesi ve özel sektördeki müşteri tabanını genişletmek için özel bir ekip kurulması planlanıyor.

Yapay ZekâHava DurumuTeknolojiGirişimYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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