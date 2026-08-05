Cannavaro basına seslendi: «Kamera karşısında konuşmak kolay...»

Özbekistan Millî Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, basın toplantısının sonunda gazetecilere açık bir şekilde seslendi. İtalyan teknik adam, çalışmaları hakkında yayılan bazı haberlerden rahatsız olduğunu belirterek ilişkilerin karşılıklı saygıya dayanması gerektiğini vurguladı.

Cannavaro özellikle takımdan uzaklaştığı ve Dünya Kupası'nın ardından dinlenmek için hemen İtalya'ya gittiği yönündeki iddiaları reddetti. Bazı gazetecilerin kendisini en çok eleştiren kişiler olmasına rağmen basın toplantısına gelerek sorularını doğrudan sormadığını söyledi.

«Size saygı duyuyorum»

Cannavaro konuşmasına, gazeteci ile teknik direktör arasındaki ilişkide en önemli kavram olan saygıyla başladı.

«Bence saygı en önemli şey. Gazeteciler olarak size saygı duyuyorum ve sizden de aynı saygıyı bekliyorum».

Teknik direktör Özbekistan'da durmaksızın çalıştığını, temel amacının futbolculara yardımcı olmak ve millî takımı geliştirmek olduğunu söyledi.

Bununla birlikte ona göre son dönemde bazı olaylar, tam olarak araştırılmadan veya teknik direktörün görüşü alınmadan kamuoyuna aktarıldı.

«Burada durmaksızın çalışıyor, futbolculara yardımcı olmak istiyorum. Buna rağmen gazeteciler arasında çok sayıda yanlış bilgi yayılıyor».

Cannavaro hangi haberleri kastettiğini tek tek sıralamadı. Ancak basın toplantısında maaşı, İtalya'ya gidişi, takımla çalışma süreci ve Dünya Kupası sonrası planları hakkında yöneltilen sorular, toplantının büyük bölümünü oluşturdu.

«Kamera karşısında oturup konuşmak çok kolay»

İtalyan teknik adamın eleştirinin kendisine yöneltilmesine karşı olmadığını, ancak soruların açık ve doğrudan sorulmasını beklediğini ifade etti.

Söylediğine göre sosyal medyada veya programlarda en fazla görüş belirten bazı gazeteciler basın toplantısına katılmadı.

«En çok konuşan gazeteciler basın toplantısına gelmeye cesaret edemedi. Çünkü kamera karşısında oturup konuşmak çok kolay. Ancak aynı soruları burada doğrudan bana sormak herkesin harcı değil».

Bu sözler basın toplantısının en gerilimli anı oldu. Cannavaro gazetecilerden eleştiriyi bırakmalarını değil, kendisine soru sormalarını ve cevabını dinlemelerini istedi.

Teknik direktörün temel itirazı olumsuz görüşlerin varlığı değil, bazı sonuçların kendisinin görüşü alınmadan kamuoyuna sunulmasıydı.

İtalya'ya gittiği yönündeki haberlere yanıt

Cannavaro, Dünya Kupası'nın ardından millî takımı bırakıp gittiği yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti.

«Hiçbir yere kaçıp gitmedim. Dünya Kupası'nda sonuna kadar millî takımla birlikteydim. Dört ay boyunca takımla birlikte çalıştık ve kamplar düzenledik».

Açıklamasına göre teknik ekip, Dünya Kupası'na kadar uzun bir hazırlık süreci yürüttü. Cannavaro önceki resmî basın toplantısında da ekibiyle birlikte futbolcuları düzenli olarak takip ettiklerini ve takımın fiziksel durumunu geliştirmek için çalıştıklarını söylemişti.

Teknik direktör, Dünya Kupası sona erdikten sonra ailesiyle vakit geçirmek için evine gittiğini belirtti. Bu durumu esprili bir şekilde açıklayan Cannavaro, uzun süre işinin başında olduğu için eşinin de bundan şikâyet ettiğini söyledi.

«Bu nedenle, şaka yollu söylemek gerekirse, eşim de bundan şikâyet etti. Bu yüzden en azından bir ay evde kalmam gerekiyordu».

Cannavaro'nun açıklamasına göre bu ara, Özbekistan Millî Takımı'ndan vazgeçtiği veya sözleşmesini feshetmeye karar verdiği anlamına gelmiyordu.

Eleştiriye kapı kapanmadı

Cannavaro basın toplantısı boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlarken, çalışmalarıyla ilgili öneri ve itirazların Özbekistan Futbol Federasyonu aracılığıyla iletilebileceğini vurguladı.

«Sanırım tüm soruları yanıtladım. Başka sorularınız veya önerileriniz varsa ÖFA'ya başvurabilirsiniz».

Teknik direktör toplantının uzaması nedeniyle özür diledi. Ancak görüşmenin uzun sürmesi, biriken soruların ve millî takım çevresindeki tartışmaların ne kadar arttığını da gösterdi.

Dünya Kupası'ndaki sonuçların ardından teknik direktörün kararları, futbolcu seçimleri, çalışma yöntemi ve sözleşmesi kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Cannavaro da eleştirilerden muaf değil. Bununla birlikte her türlü sert iddianın teknik direktörün görüşü ve doğrulanmış gerçeklerle dengelenmesi gerekiyor.

Cannavaro'nun tek bir temel talebi var

Basın toplantısı boyunca taktik, kadro, maaş ve gelecek planları hakkında çeşitli sorular soruldu. Ancak Cannavaro'nun kapanış konuşması tüm konuları tek bir noktada birleştirdi.

«Sözlerimin sonunda bir kez daha karşılıklı saygı içinde olmamızı rica etmek istiyorum. Herkese teşekkürler!»

İtalyan teknik adam gazetecilerden kendisini övmelerini veya eleştiriden kaçınmalarını istemedi. Talebi; sorunun açıkça sorulması, bilginin doğrulanması ve cevap verme hakkının korunmasıydı.

Artık Cannavaro'nun medyaya yönelik sert sözlerinden çok, bu açık diyaloğun millî takım çevresindeki bilgi ortamını ne ölçüde değiştirebileceği önem taşıyacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında sporseverlerle paylaşın!