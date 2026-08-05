18. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldı

·4·Dünya
18. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldı

Çin'de 20 yaşındaki bir genç kız, 18 katlı bir binanın balkonundan düşmesine rağmen hayatta kalmayı başardı. Bu olayı South China Morning Post gazetesi bildirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, 12 Temmuz günü sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından kendini balkondan attı. Düşüş sırasında ağaç dalları hızını yavaşlattı ve çalıların üzerine düşmesi sayesinde hayatta kaldı.

Olayın ardından erkek arkadaşı onu acilen hastaneye götürdü ve tedavi masrafları için başlangıçta 20 bin yuan (yaklaşık 3 bin ABD doları) ödedi.

Doktorların muayenesi sonucunda genç kızın başından, akciğerlerinden, karaciğerinden ve dalağından yaralandığı; ayrıca pelvis kemiği, leğen bölgesi ve her iki bacağının kırıldığı belirlendi. İki kez ameliyat geçirdi.

Habere göre genç kız, olaydan iki gün önce erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirmeye karar vermiş ve Yunnan eyaletine dönmek için tren bileti almıştı. Ancak 11 Temmuz'da yaşanan bir başka tartışmanın ardından erkek arkadaşı onun kimliğini ve cep telefonunu almış, ayrıca evin kapısını kilitlemişti.

Olay, genç kızın ailesinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için medya aracılığıyla yardım istemesinin ardından kamuoyunda geniş yankı buldu. Genç kızın annesine 2022 yılında kanser teşhisi konmuştu ve aile zaten mali zorluklarla mücadele ediyordu.

Şimdiye kadar tıbbi masraflar 100 bin yuanı aştı. Ailenin hastaneye borcu birikirken, çevrim içi bağış platformu aracılığıyla 90 bin yuan toplamayı başardılar.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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