Fiorentina, Real Madrid'in genç yeteneğini kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya'nın Fiorentina kulübü, Real Madrid'in genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Franco Mastantuono'yu bir sezonluğuna kiralamak için tam anlaşmaya vardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, birkaç hafta süren zorlu müzakerelerin ardından taraflar nihai uzlaşmaya ulaştı ve bu yaz transfer döneminin en uzun süren görüşmelerinden biri sona erdi. Haberi Goal.com bildiriyor .

Arjantinli futbolcunun İtalya Serie A'ya transferi, Floransa ekibinin hücum hattını önemli ölçüde güçlendirme yolunda attığı kritik bir adım olarak görülüyor. 2007 doğumlu genç oyun kurucu, parlak geleceği ve teknik kapasitesiyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fiorentina yönetimi, futbolcuyu transfer konusunda ikna etmek için büyük çaba sarf etti.

Kiralama şartları ve mali anlaşma

Kaynaklara göre taraflar arasındaki anlaşma, satın alma opsiyonu içermeyen doğrudan kiralama şeklinde yapıldı. Buna göre Arjantinli yetenek, sezonun sona ermesinin ardından doğrudan İspanya'nın başkentine dönecek. Anlaşmanın başarıyla tamamlanmasında futbolcunun maaşı konusu da önemli rol oynadı.

Real Madrid, genç futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamayı kabul ederken kalan kısmı Fiorentina ödeyecek. Bu mali uzlaşma sayesinde uzun süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar anlaşmaya vardı. Futbolcunun kendisi de Floransa'da oynamanın gelişimi için en doğru adım olduğunu anlayarak transfere onay verdi.

Hızlı sağlık kontrolü ve İtalya yolculuğu

Fiorentina yönetimi şu anda tüm lojistik konuları çözüme kavuşturarak genç futbolcuyu mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya getirmek için çalışıyor. Yakında Floransa'ya ulaşması beklenen oyuncu, geleneksel sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımının antrenmanlarına katılacak.

Bu transfer, Floransa ekibinin gelecek sezon hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Genç ve gelecek vadeden futbolcunun İtalya şampiyonasında deneyim kazanması, yalnızca kendisine değil, ulusal ligin seviyesinin yükselmesine de katkı sağlayacak. Takım taraftarları ise kısa süre içinde yeni yıldızın sevdikleri kulübün formasını giyerek sergileyeceği performansı izleme fırsatı bulacak.