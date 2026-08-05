Fiorentina, Real Madrid'in genç yeteneğini kiralık olarak kadrosuna kattı

·38·Spor
Fiorentina, Real Madrid'in genç yeteneğini kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya'nın Fiorentina kulübü, Real Madrid'in genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Franco Mastantuono'yu bir sezonluğuna kiralamak için tam anlaşmaya vardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, birkaç hafta süren zorlu müzakerelerin ardından taraflar nihai uzlaşmaya ulaştı ve bu yaz transfer döneminin en uzun süren görüşmelerinden biri sona erdi. Haberi Goal.com bildiriyor .

Arjantinli futbolcunun İtalya Serie A'ya transferi, Floransa ekibinin hücum hattını önemli ölçüde güçlendirme yolunda attığı kritik bir adım olarak görülüyor. 2007 doğumlu genç oyun kurucu, parlak geleceği ve teknik kapasitesiyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fiorentina yönetimi, futbolcuyu transfer konusunda ikna etmek için büyük çaba sarf etti.

Kiralama şartları ve mali anlaşma

Kaynaklara göre taraflar arasındaki anlaşma, satın alma opsiyonu içermeyen doğrudan kiralama şeklinde yapıldı. Buna göre Arjantinli yetenek, sezonun sona ermesinin ardından doğrudan İspanya'nın başkentine dönecek. Anlaşmanın başarıyla tamamlanmasında futbolcunun maaşı konusu da önemli rol oynadı.

Real Madrid, genç futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamayı kabul ederken kalan kısmı Fiorentina ödeyecek. Bu mali uzlaşma sayesinde uzun süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar anlaşmaya vardı. Futbolcunun kendisi de Floransa'da oynamanın gelişimi için en doğru adım olduğunu anlayarak transfere onay verdi.

Hızlı sağlık kontrolü ve İtalya yolculuğu

Fiorentina yönetimi şu anda tüm lojistik konuları çözüme kavuşturarak genç futbolcuyu mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya getirmek için çalışıyor. Yakında Floransa'ya ulaşması beklenen oyuncu, geleneksel sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımının antrenmanlarına katılacak.

Bu transfer, Floransa ekibinin gelecek sezon hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Genç ve gelecek vadeden futbolcunun İtalya şampiyonasında deneyim kazanması, yalnızca kendisine değil, ulusal ligin seviyesinin yükselmesine de katkı sağlayacak. Takım taraftarları ise kısa süre içinde yeni yıldızın sevdikleri kulübün formasını giyerek sergileyeceği performansı izleme fırsatı bulacak.

FiorentinaReal MadridFranco MastantuonoSerie ATransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup ettiJuventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup ettiBugün, 18:37Arsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirArsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirBugün, 18:31Yan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştuYan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştuBugün, 18:13Chelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereChelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereBugün, 17:35Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»Bugün, 17:23Fabio Cannavaro radikal karar aldı: Milli takım gençleşecekFabio Cannavaro radikal karar aldı: Milli takım gençleşecekBugün, 17:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor