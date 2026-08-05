Fabio Cannavaro radikal karar aldı: Milli takım gençleşecek

Özbekistan Millî Takımı’nda oyuncu seçme sistemi ciddi şekilde değişecek. Teknik direktör Fabio Cannavaro, bundan böyle geçmişteki başarıların veya önceki itibarın değil, futbolcunun mevcut durumunun belirleyici kriter olacağını açıkladı.

İtalyan teknik adam, Dünya Kupası kadrosunu seçerken bazı deneyimli futbolculara geçmişteki hizmetlerini dikkate alarak şans verdiğini kabul etti. Artık millî takımı gençleştirmek, yeni isimleri denemek ve hatta 17 yaşındaki yeteneklere bile kapı açmak planlanıyor.

«Bu benim için özel bir ders oldu»

Cannavaro, basın toplantısında Dünya Kupası deneyiminin futbolcu seçimine yaklaşımını değiştirdiğini gizlemedi.

«Bundan sonra futbolcuları geçmişteki hizmetleri nedeniyle kadroya almayacağım. Bu benim için özel bir ders oldu».

Teknik direktöre göre Dünya Kupası kadrosu oluşturulurken, Dünya Kupası elemelerinde büyük katkı sağlayan birçok futbolcunun hizmetleri dikkate alındı.

Bu karar, belirli bir anlamda takım içi adalet ilkesine dayanıyordu. Çünkü tarihî Dünya Kupası biletinin alınmasında rol oynayan futbolcuların turnuvada forma giyme fırsatını hak ettiği düşünülüyordu.

Ancak büyük turnuvanın sonuçları, Cannavaro’ya geçmişteki hizmetlerle mevcut sportif formun her zaman aynı olmadığını gösterdi.

«Dünya Kupası elemelerindeki hizmetleri nedeniyle birçok futbolcuyu kadroya alma kararı vermiştim. Şimdi millî takımı gençleştirmeye başlayacağız».

Böylece teknik direktör, Dünya Kupası için aldığı bazı kararları açıkça eleştirdi ve sonraki turnuvalarda farklı bir yol izleyeceğini açıkladı.

Millî takımda kalıcı forma garanti değil

Cannavaro’nun yeni yaklaşımı, millî takımdaki deneyimli futbolcuların otomatik olarak dışarıda kalacağı anlamına gelmiyor. Ancak geçmiş performansları artık bir sonraki çağrı için yeterli garanti olmayacak.

Futbolcunun:

— kulübünde düzenli forma giymesi;

— fiziksel durumu;

— son maçlardaki performansı;

— teknik direktörün taktik taleplerine uyumu;

— antrenmanlardaki tutumu temel kriterler hâline gelecek.

Bu, her kamp öncesinde rekabetin yeniden başlayacağı anlamına geliyor. Dünün lideri bugün yerini yeniden kanıtlamak zorunda kalabilir; daha önce millî takıma çağrılmayan bir futbolcu ise iyi performansıyla fırsat yakalayabilir.

Cannavaro, Dünya Kupası öncesinde de futbolcu seçiminde yaşa değil, oyuncuların sahada sergilediği performansa baktığını söylemişti. Özbekistan Futbol Federasyonu’nun resmî basın toplantısında, kendisine uygun görünen ve güven veren futbolcuları çağırdığını vurgulamıştı.

Yeni açıklama, bu ilkenin artık daha kararlı biçimde uygulanacağını gösteriyor.

Kapalı çevre genişletilecek

Cannavaro, millî takımda uzun yıllar boyunca oluşan seçim sistemi hakkında da eleştirel görüşlerini dile getirdi.

«Eskiden millî takım için 22–23 futbolcu seçilir ve kamplar bu kadroyla yapılırdı. Diğer futbolcuların ise millî takımda forma giymek için neredeyse hiç şansı olmazdı».

Bu sistem, ana kadrodaki futbolcular arasındaki uyumu güçlendirebilir. Ancak seçim havuzu uzun süre değişmezse, ulusal ligde iyi performans gösteren yeni futbolcular için millî takımın kapısı kapanır.

Rekabetin azalması, as oyuncuların yerlerinin garanti olduğu düşüncesini doğurabilir. Cannavaro tam da bu ortamı değiştirmeye çalışıyor.

Dünya Kupası öncesinde 40 futbolcudan oluşan genişletilmiş bir grubu değerlendirmiş, ardından bu sayıyı 30’a indirmişti. FIFA verilerinde de kadroda deneyimli liderlerin yanı sıra genç futbolculara önem verildiği belirtilmişti.

Artık bu geniş kapsamlı seçim, tek seferlik bir deney değil, kalıcı bir çalışma yöntemine dönüşebilir.

«17 yaşında olsa bile»

Cannavaro’nun en önemli vaadi genç futbolculara fırsat vermekle ilgiliydi.

«Benim bakış açım farklı. Herkese fırsat vereceğim, 17 yaşında olsa bile».

Bu açıklama, futbolcunun doğum tarihindeki yaşın millî takıma çağrılmasına engel olmayacağı anlamına geliyor. Genç bir futbolcu Süper Lig’de veya gençler turnuvalarında teknik heyeti ikna edebilirse, A Millî Takım kampında denenebilir.

Ancak gençleşme yalnızca deneyimli futbolcuların gençlerle değiştirilmesinden ibaret değil. Önemli olan rekabete hazır, yüksek tempoda oynayabilen ve uluslararası düzeydeki baskıyı kaldırabilecek futbolcuları bulmak.

Genç bir oyuncuya fırsat vermenin yanı sıra, hatalarına da belirli ölçüde sabır göstermek gerekir. Aksi takdirde bir kez çağrılan futbolcunun tek bir kötü maçtan sonra kadrodan tamamen çıkarılması gerçek bir yenilenme sağlamaz.

Asya Kupası için yeni bir takım kurulacak

Millî takımı gençleştirme süreci, Cannavaro’nun taktik değişiklikleriyle eş zamanlı olarak başlıyor. Teknik direktör daha önce Özbekistan’ı dört savunmacı ve 4-3-3 dizilişine geçirmeyi planladığını açıklamıştı.

Bunun için yalnızca genç futbolcular değil, yeni sistemin gerekliliklerini karşılayabilecek oyuncular da gerekecek. Kanatlarda hız, merkezde yüksek yoğunluk ve top kaybından sonra hemen pres yapılması isteniyor.

Bu nedenle sonraki kamplarda kadroda yeni isimlerin artması, bazı uzun yıllardır forma giyen futbolcuların ise çağrılmaması mümkün.

Cannavaro’nun görevi kolay değil: Bir yandan kuşak değişimini yönetmesi, diğer yandan Asya Kupası’nda yüksek bir sonuç elde etmesi gerekiyor.

Dünya Kupası kadrosunda futbolcuların dünkü hizmetleri de dikkate alınmışsa, bir sonraki kadroyu onların bugünkü performansı belirleyecek. Cannavaro’nun yeni politikasında belirleyici olan isim değil form, yaş değil hazırlık olacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunu arkadaşlarınızla paylaşın!