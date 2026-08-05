Atlético Madrid, Cristian Romero transferi için yarışa girdi

·27·Spor
Atlético Madrid, Cristian Romero transferi için yarışa girdi

Madrid ekibi Atlético, Tottenham savunmacısı Cristian Romero’nun transferi için resmî teklif hazırlıyor. Goal.com haber veriyor.

Marca’nın haberine göre Atlético yönetimi, ilk aşamada Londra ekibine yaklaşık 30 milyon avroluk teklif sunmaya hazırlanıyor. Diego Simeone, vatandaşı Romero’yu uzun yıllardır takımında görmek istiyor ve bu transfer yaz döneminin en önemli gelişmelerinden biri olabilir.

Mali şartlar ve kadro değişiklikleri

Metropolitano’da mali istikrarı korumak amacıyla “satmadan alma” politikası uygulanıyor. Ruggeri’nin Aston Villa’ya, Nahuel Molina’nın ise Roma’ya olası transferleri Atlético’nun gerekli kaynakları bulmasına ve maaş bütçesini azaltmasına yardımcı olabilir.

Ancak Atlético bu yarışta tek talip değil. İtalya şampiyonu Inter de stoper için 35 milyon avro ve 5 milyon avro ek bonus teklif ederek mali açıdan bir adım önde bulunuyor.

Futbolcunun kişisel tercihi ve Tottenham’ın tutumu

Madrid ekibinin elindeki en büyük avantaj, futbolcunun kendi tercihi. Cristian Romero daha önce Serie A’da Atalanta ve Genoa formaları giymiş olsa da kariyerine İspanya’nın başkentinde devam etmeyi öncelik olarak görüyor. Diego Simeone yönetiminde oynama arzusu, futbolcu için belirleyici bir faktör hâline geliyor.

Ayrıca futbolcunun Tottenham ile 2029’a kadar süren sözleşmesinde, İspanyol devlerinden teklif gelmesi durumunda süreci kolaylaştıran özel bir madde bulunduğu belirtiliyor. Londra ekibi de önceki yıllara kıyasla görüşmelere çok daha açık ve daha önce talep ettiği 55 milyon avro yerine, artık yaklaşık 40 milyon avroluk teklifleri değerlendirmeye hazır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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