Curacao Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Dünya Kupası'ndaki İlk Puanını Aldı

·48·Spor
Curacao Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Dünya Kupası'ndaki İlk Puanını Aldı

Dünya Kupası'nın E grubunda 2. tur mücadeleleri tamamlandı. Almanya'nın Fildişi Sahili karşısında aldığı galibiyetin (2:1) ardından, grubun ikinci maçında Ekvador ve Curacao milli takımları karşı karşıya geldi. ABD'nin Kansas City şehrindeki görkemli Arrowhead Stadium'da oynanan mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Maçın Özeti

Maç boyunca Ekvador milli takımı, Enner Valencia ve Moises Caicedo önderliğinde büyük bir baskı kursa da, Curacao savunması ve kaleci Eloy Room güvenilir bir performans sergileyerek rakip atakları püskürtmeyi başardı.

Tarihi Sonuç:

Bu 0:0'lık beraberlik sayesinde, ünlü teknik adam Dick Advocaat yönetimindeki Curacao milli takımı, tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanını kazanmış oldu.

E Grubu 2. Tur Sonrası Durum

İkinci tur maçlarının ardından gruptaki puan dağılımı şu şekilde oluştu:

  1. Almanya — 6 puan (Erkence play-off'a yükseldi)

  2. Fildişi Sahili — 3 puan

  3. Ekvador — 1 puan

  4. Curacao — 1 puan

Son turda Curacao, Fildişi Sahili ile; Ekvador ise Almanya ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da play-off'a yükselme şansı devam ediyor.

Kadrolar ve Oyuncu Değişiklikleri

Ekvador:

Hernán Galíndez, Piero Inkappaie, Willian Pacho, Pervis Estupiñán (71' José Angulo), Jordi Alcívar (46' Kevin Rodríguez), Oscar Vite, Alan Franco (83' Angelo Preciado), Moises Caicedo, Jon Yeboah (89' Joan Caicedo), Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curacao:

Eloy Room, Jordan Obispo, Shannon Floranus, Roshni Garry, Joshua Brenet, Jairo Fonville (76' Querton Eijma), Juninho Bakuna (75' Jervinho Gore), Leonardo Bakuna, Livelay Comenencia (84' Godfrid Roemerato), Tahit Chong (76' Rishairo Margarita), Jurgen Locadia (83' Charlon Castaneyer).

Uyarılar (Sarı Kartlar):

Maç oldukça sert mücadelelere sahne oldu ve hakem futbolculara toplam 6 sarı kart gösterdi:

  • Ekvador: Alcívar (38).

  • Curacao: L. Bakuna (39), J. Bakuna (53), Comenencia (56), Garry (75), Castaneyer (90+1).

KurasoAlmanyaFildişi SahiliEkvadorKansas City
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

World Boxing Kupası: İki Özbek Boksör Şampiyon OlduWorld Boxing Kupası: İki Özbek Boksör Şampiyon OlduBugün, 11:27Transfer Yakın: Shomurodov İçin Türkiye Devleri YarışıyorTransfer Yakın: Shomurodov İçin Türkiye Devleri YarışıyorBugün, 11:22Japonya, Tunus'u Farklı Mağlup Etti: Gruptaki Rekabet KızıştıJaponya, Tunus'u Farklı Mağlup Etti: Gruptaki Rekabet KızıştıBugün, 11:16Jurgen Klopp Türkiye Milli Takımı'nın başarısızlığının nedenini açıkladıJurgen Klopp Türkiye Milli Takımı'nın başarısızlığının nedenini açıkladıBugün, 10:53Dalot: «Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor»Dalot: «Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor»Bugün, 10:42Curaçao Kalecisi Dünya Kupası Tarihindeki Rekoru KırdıCuraçao Kalecisi Dünya Kupası Tarihindeki Rekoru KırdıBugün, 10:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı