Curacao Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Dünya Kupası'ndaki İlk Puanını Aldı

Dünya Kupası'nın E grubunda 2. tur mücadeleleri tamamlandı. Almanya'nın Fildişi Sahili karşısında aldığı galibiyetin (2:1) ardından, grubun ikinci maçında Ekvador ve Curacao milli takımları karşı karşıya geldi. ABD'nin Kansas City şehrindeki görkemli Arrowhead Stadium'da oynanan mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Maçın Özeti

Maç boyunca Ekvador milli takımı, Enner Valencia ve Moises Caicedo önderliğinde büyük bir baskı kursa da, Curacao savunması ve kaleci Eloy Room güvenilir bir performans sergileyerek rakip atakları püskürtmeyi başardı.

Tarihi Sonuç: Bu 0:0'lık beraberlik sayesinde, ünlü teknik adam Dick Advocaat yönetimindeki Curacao milli takımı, tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanını kazanmış oldu.

E Grubu 2. Tur Sonrası Durum

İkinci tur maçlarının ardından gruptaki puan dağılımı şu şekilde oluştu:

Almanya — 6 puan (Erkence play-off'a yükseldi) Fildişi Sahili — 3 puan Ekvador — 1 puan Curacao — 1 puan

Son turda Curacao, Fildişi Sahili ile; Ekvador ise Almanya ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da play-off'a yükselme şansı devam ediyor.

Kadrolar ve Oyuncu Değişiklikleri

Ekvador:

Hernán Galíndez, Piero Inkappaie, Willian Pacho, Pervis Estupiñán (71' José Angulo), Jordi Alcívar (46' Kevin Rodríguez), Oscar Vite, Alan Franco (83' Angelo Preciado), Moises Caicedo, Jon Yeboah (89' Joan Caicedo), Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curacao:

Eloy Room, Jordan Obispo, Shannon Floranus, Roshni Garry, Joshua Brenet, Jairo Fonville (76' Querton Eijma), Juninho Bakuna (75' Jervinho Gore), Leonardo Bakuna, Livelay Comenencia (84' Godfrid Roemerato), Tahit Chong (76' Rishairo Margarita), Jurgen Locadia (83' Charlon Castaneyer).

Uyarılar (Sarı Kartlar):

Maç oldukça sert mücadelelere sahne oldu ve hakem futbolculara toplam 6 sarı kart gösterdi: