Wispr Flow, Mac kullanıcıları için yapay zekâ destekli toplantı asistanını tanıttı

Popüler bir dikte uygulaması olarak bilinen Wispr Flow, Mac bilgisayarlar için tasarlanan yapay zekâ destekli yeni toplantı not alma hizmetini resmen kullanıma sundu. ixbt.com'a göre bu araç, toplantılara ayrı bir bot eklemeden sistem sesi üzerinden konuşmaları kaydetme ve metne dönüştürme olanağı sağlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik, Granola uygulamasına benzer bir yapıya sahip. Kullanıcılar yalnızca transkripsiyon almakla kalmıyor, toplantı sırasında gerçekleşenleri canlı olarak izleyebiliyor ve yapay zekâ yardımıyla kısa özetler elde edebiliyor. Sistem ayrıca görüşülen konulara göre yapılması gereken görevleri oluşturuyor ve geçmiş toplantıların kayıtlarında bilgi aramaya yardımcı oluyor.

Gizlilik politikası ve yeni özellikler

Projenin hayata geçirilmesi sırasında şirket, hizmet koşullarında ve gizlilik politikasında değişiklikler yaptı. Kullanıcılara gönderilen mesajlara göre güncellenen koşullar; toplantı verilerinin, katılımcı bilgilerinin, konuşmacı etiketlerinin ve ses kayıtlarının işlenmesini düzenliyor.

Yapay zekâ, toplantı metinlerini düzenlemenin yanı sıra bunları analiz ediyor ve önemli çıkarımlar sunuyor. Bu adım, girişimin işlevlerini önemli ölçüde genişletiyor ve kullanıcıların günlük görevlerini otomatikleştirmesinde önemli bir rol oynuyor.

Pazardaki rekabet ve beklentiler

Bu ürünün pazara sunulmasıyla Wispr Flow, Granola, Fireflies, Read AI, Otter ve Fathom gibi önde gelen toplantı kayıt ve analiz hizmetlerinin başlıca rakiplerinden biri haline geliyor. Şirketin kurucularından Tanay Kotari, önceki röportajlarında yapay zekâ asistanı oluşturma planlarından söz etmişti.

Girişim bugüne kadar 81 milyon dolardan fazla yatırım almayı başardı ve son değerlemesi 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bloomberg, mayıs ayında şirketin değerini 2 milyar dolara çıkarabilecek yeni bir yatırım turunu görüştüğünü bildirmişti. Ancak şirket temsilcileri bu bilgiyle ilgili ek yorum yapmayı reddetti.