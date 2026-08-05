Barcelona, Rodri için yarışa katıldı: Real Madrid'le rekabet başladı

·43·Spor
Barcelona, Rodri için yarışa katıldı: Real Madrid'le rekabet başladı

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin geleceğiyle ilgili durum giderek kızışıyor. SPORT'un aktardığı bilgilere göre Barcelona, İspanya Millî Takımı'nın kaptanını kadrosuna katmak için son dakikalarda büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transfer yarışı, İspanya'nın iki dev kulübünü şimdiden karşı karşıya getirdi. Goal.com haber veriyor.

Daha önce Real Madrid, futbolcuyu kadrosuna katma yarışının favorisi olarak görülüyordu. Florentino Pérez yönetimindeki başkent kulübü, eski Atlético Madrid oyuncusuyla görüşmelere yaklaşık on gün önce başlamış olsa da taraflar arasında henüz resmî bir anlaşmaya varılmadığı bildiriliyor. Manchester City yönetimi ise Barcelona'dan kısa süre içinde resmî bir teklif gelmesini bekliyor.

Rodri'nin Kararsızlığı Ve Barcelona Felsefesi

Durumun kızışmasında futbolcunun kişisel görüşleri de rol oynuyor. Kaynaklara göre orta saha oyuncusu, Real Madrid'e transfer olma konusunda şüphe ve kararsızlık yaşıyor. Rodri, teknik oyun tarzının Madrid ekibinin taktik anlayışından ziyade Barcelona'nın futbol felsefesine daha uygun olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte Barcelona için en büyük engel, mali sorunlar olmaya devam ediyor. Manchester City'nin talep edeceği yüksek bonservis bedelinin yanı sıra kulüp, oyuncunun yüksek maaşını İspanya La Liga'nın katı maaş sınırlarına nasıl sığdıracağını hesaplıyor.

Enzo Maresca'nın Tutumu

Tüm transfer söylentilerine rağmen Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncunun geleceği konusunda sakinliğini koruyor. İtalyan teknik adam şu anda yalnızca futbolcunun sağlığına odaklanıyor; Rodri başarılı bir ameliyat geçirdi.

Enzo Maresca, bu seviyedeki yıldız futbolcuların etrafında sürekli söylentiler çıkmasının doğal olduğunu belirtti. Rodri'nin kısa süre içinde tamamen iyileşerek takıma döneceğine inandığını söyleyen Maresca, şu anki önceliğin oyuncunun rehabilitasyonu olduğunu vurguladı.

RodriBarcelonaReal MadridManchester CityTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hong Kong'daki hazırlık maçında Juventus, Chelsea'yi mağlup ettiHong Kong'daki hazırlık maçında Juventus, Chelsea'yi mağlup ettiBugün, 18:56Manchester City, Seul'de K Ligi Yıldızları'nı mağlup ettiManchester City, Seul'de K Ligi Yıldızları'nı mağlup ettiBugün, 18:56Juventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup ettiJuventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup ettiBugün, 18:37Arsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirArsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirBugün, 18:31Yan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştuYan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştuBugün, 18:13Chelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereChelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereBugün, 17:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor