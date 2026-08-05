Barcelona, Rodri için yarışa katıldı: Real Madrid'le rekabet başladı

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin geleceğiyle ilgili durum giderek kızışıyor. SPORT'un aktardığı bilgilere göre Barcelona, İspanya Millî Takımı'nın kaptanını kadrosuna katmak için son dakikalarda büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transfer yarışı, İspanya'nın iki dev kulübünü şimdiden karşı karşıya getirdi. Goal.com haber veriyor.

Daha önce Real Madrid, futbolcuyu kadrosuna katma yarışının favorisi olarak görülüyordu. Florentino Pérez yönetimindeki başkent kulübü, eski Atlético Madrid oyuncusuyla görüşmelere yaklaşık on gün önce başlamış olsa da taraflar arasında henüz resmî bir anlaşmaya varılmadığı bildiriliyor. Manchester City yönetimi ise Barcelona'dan kısa süre içinde resmî bir teklif gelmesini bekliyor.

Rodri'nin Kararsızlığı Ve Barcelona Felsefesi

Durumun kızışmasında futbolcunun kişisel görüşleri de rol oynuyor. Kaynaklara göre orta saha oyuncusu, Real Madrid'e transfer olma konusunda şüphe ve kararsızlık yaşıyor. Rodri, teknik oyun tarzının Madrid ekibinin taktik anlayışından ziyade Barcelona'nın futbol felsefesine daha uygun olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte Barcelona için en büyük engel, mali sorunlar olmaya devam ediyor. Manchester City'nin talep edeceği yüksek bonservis bedelinin yanı sıra kulüp, oyuncunun yüksek maaşını İspanya La Liga'nın katı maaş sınırlarına nasıl sığdıracağını hesaplıyor.

Enzo Maresca'nın Tutumu

Tüm transfer söylentilerine rağmen Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncunun geleceği konusunda sakinliğini koruyor. İtalyan teknik adam şu anda yalnızca futbolcunun sağlığına odaklanıyor; Rodri başarılı bir ameliyat geçirdi.

Enzo Maresca, bu seviyedeki yıldız futbolcuların etrafında sürekli söylentiler çıkmasının doğal olduğunu belirtti. Rodri'nin kısa süre içinde tamamen iyileşerek takıma döneceğine inandığını söyleyen Maresca, şu anki önceliğin oyuncunun rehabilitasyonu olduğunu vurguladı.