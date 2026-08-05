Samsung, Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı ton sorununu kabul etti

·39·Teknoloji
Samsung, Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı ton sorununu kabul etti

Samsung, Galaxy S26 Ultra amiral gemisi akıllı telefon sahiplerinin karşılaştığı ekrandaki sıra dışı kusurla ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı. Son haftalarda kullanıcılar, cihaz ekranının orta kısmında kırmızımsı tonlu dikdörtgen bir alan belirdiğinden topluca şikâyet ediyordu. Bu durum teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açmış ve alıcıları endişelendirmişti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre şirketin resmi açıklaması, Güney Kore'deki kullanıcılar için sunulan Samsung Members uygulamasında yayımlandı. Samsung temsilcileri, söz konusu arızanın akıllı telefonun donanımıyla ilgili olmadığını ve cihaz bileşenlerinin zarar görmediğini özellikle vurguladı.

Arızanın nedeni ve çözümü

Üreticinin açıklamasına göre soruna, ekran kalibrasyonu sürecindeki bir yazılım hatası neden oldu. Samsung, bu teknik hatayı gidermek amacıyla resmi servis merkezlerinde ücretsiz hizmet sunmaya başladı.

Belirtildiğine göre yeniden kalibrasyon işlemi, akıllı telefonun garanti süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Ayrıca servis işleminin, müşterilere kolaylık sağlamak amacıyla başvuru yapılan gün içinde tamamlanacağı sözü veriliyor.

Uzaktan güncelleme ve gelecek planları

Ancak kullanıcılar kısa süre içinde servis merkezlerine şahsen gitme zorunluluğundan kurtulabilir. Şirket şu anda hatalı kalibrasyonu otomatik olarak düzeltmeyi sağlayacak özel bir yazılım güncellemesi üzerinde yoğun biçimde çalışıyor.

Yeni yazılımın yayınlanacağı kesin tarihin daha sonra açıklanması bekleniyor. Güncelleme hazır olduğunda kullanıcılar, akıllı telefonu servise götürmeden sorunu uzaktan çözebilecek.

Samsung, açıklamasında yaşanan rahatsızlıklar için müşterilerinden resmi olarak özür diledi. Şirket temsilcileri, alıcılara en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek destekleri için teşekkür etti.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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