Mohamed Salah transferi: Mısırlı forvet Trabzonspor'u mu seçti

·38·Spor
Mohamed Salah transferi: Mısırlı forvet Trabzonspor'u mu seçti

Dünya Kupası sonrası dönemde futbol dünyasının en sansasyonel transfer hikâyelerinden biri sona yaklaşırken, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı forvet Mohamed Salah'ın geleceği, yürütülen görüşmelerin ardından nihayet netleşti ve adı birkaç önemli takımla birlikte anıldı. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre, futbolcunun transferi için mücadele yalnızca İspanya ve Suudi Arabistan'da değil, Türkiye kulüpleri arasında da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başlangıçta transfer yarışında Türkiye'nin bir başka devi Beşiktaş favori aday olarak görülüyordu.

Beşiktaş ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması

Görüşmeler başlangıçta oldukça olumlu ilerlemiş, hatta futbolcunun sahada hangi numarayı giyeceği (11 numara), sözleşme bedeli ve gelecekteki reklam kampanyaları için yapılacak çekimler bile görüşülmüştü. Bu durum, İstanbul kulübünde transferin başarıyla tamamlanacağına dair büyük bir güven olduğunu gösteriyordu.

Ancak zamanla mali şartlar ve futbolcunun menajeri Rami Abbas'ın rolü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler durdu. Kritik aşamada anlaşma askıya alınınca rakip takımlar durumdan yararlanmaya çalışmaya başladı.

Suudi Arabistan ve diğer seçenekler

Beşiktaş ile görüşmeler çıkmaza girince Suudi Arabistan kulüpleri harekete geçti. Özellikle Al-Ittihad, Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için ciddi bir girişim başlattı. Ayrıca Al-Diriyah ve İspanya'nın Atlético Madrid kulüpleri de transfere olan ilgilerini bildirmişti.

Buna rağmen Türkiye'nin Trabzonspor kulübü tüm rakiplerini geride bırakarak görüşmelerin başladığını resmen açıkladı ve futbolcunun Türkiye'ye gelerek transferi tamamlaması için net bir tarih belirlendi.

Şimdi asıl soru şu: Mohamed Salah'ın Trabzonspor seçeneğini tercih etmesi ne kadar doğru bir karar oldu? Bunu zaman gösterecek; ancak transfer piyasası tarihindeki bu ilginç gelişme futbol kamuoyunun gündeminde kalmayı sürdürüyor.

Mohamed SalahTrabzonsporTransferFutbolLiverpool
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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