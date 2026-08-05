Vinicius Junior, Londra ekibi Arsenal'in ilgisi sürerken geleceği hakkında konuştu

Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, geleceği ve hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Londra ekibi Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladığına dair haberler yayılırken futbolcu Madrid'e dönerek antrenmanlara başladı. Valdebebas tesislerinde sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Real Madrid TV kanalına röportaj verdi. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer uluslararası spor kaynaklarının aktardığına göre, son dönemde Vinicius Junior için yoğun bir transfer mücadelesi yaşanıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, futbolcuyu İngiltere Premier Lig'e getirmek için bizzat çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen oyuncu İspanya'nın başkentine dönerek takımın ortak antrenmanlarına katıldı.

Yeni teknik direktörle ilişkiler

Röportaj sırasında Vinicius Junior, takımın yeni teknik direktörüyle yaptığı ilk görüşmelerden bahsetti. Brezilyalı oyuncu, yeni Portekizli teknik adamla 2026-27 sezonundaki görevleri hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Teknik direktör, ondan her zamanki gibi neşeli, pozitif ve kendine özgü tarzıyla futbol oynamaya devam etmesini istiyor.

«Çok iyi gidiyor; yeni teknik direktörü ve yeni oyuncuları tanıyoruz, antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz», diyor Brezilyalı futbolcu. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın ardından fiziksel durumunu toparlamak için antrenmanların ne kadar zorlu geçtiğini de gizlemedi.

Sezon öncesi yüklemeleri ve fiziksel hazırlık

Futbolcunun belirttiğine göre sezon öncesi kampının temel amacı, oyuncuları fiziksel olarak tamamen hazır hâle getirmek ve sezon boyunca sakatlıkları azaltmak. İlk günlerden itibaren yüklemelerin çok yüksek olduğu, hatta günde iki antrenman yapıldığı belirtildi.

«Bugün salonda biraz çalıştık, bacak kaslarını güçlendirmek için kısa egzersizler yaptık ve bence bu çok faydalı bir seanstı. Hepimiz tamamen yorulduk, adeta ayakta duracak hâlimiz kalmadı; ancak şimdi yarın için dinlenme zamanı», diye ekledi forvet.

Sözleşme durumu ve gelecekteki belirsizlik

Sahadaki profesyonel yaklaşımına rağmen futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi etrafındaki durum hâlâ gerginliğini koruyor. Edinilen bilgilere göre Real Madrid yönetimi oyuncuya son sözleşme uzatma teklifini sundu ve bu konudaki kararlı tutumunu sürdürüyor. Anlaşmaya varılamaması hâlinde Los Blancos, yaz transfer döneminde futbolcuyu satmaya hazır.

Tam da bu durum Arsenal'i harekete geçirdi. Taraflar ortak bir noktada buluşamazsa İngiltere şampiyonu Arsenal, gerçekleşme ihtimali yüksek olan bu transfer için en güçlü aday olmaya devam ediyor.