Inter, Benjamin Pavard’ı Al-Ittihad’a teklif etti

·35·Spor
Inter, Benjamin Pavard’ı Al-Ittihad’a teklif etti

Milano ekibi Inter, mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenilemek ve mali kaynaklarını optimize etmek amacıyla lider oyuncularından Benjamin Pavard ile yollarını ayırmaya karar verdi. Fabrizio Romano’nun haberine göre Nerazzurri, Fransız futbolcuyu Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a teklif etti. Bu adım, kulüp için hem ekonomik hem de sportif açıdan önemli bir gereklilik hâline geldi. Goal.com haberine göre.

2018 Dünya Kupası şampiyonunun artık teknik direktör Cristian Chivu’nun geleceğe yönelik taktik planlarında yer almadığı öğrenildi. Inter yönetimi, maaş bütçesinde alan açmanın yanı sıra kadroda yeni isimler için yer oluşturmak istiyor. Özellikle kulübün Tottenham savunmacısı Cristian Romero ile ön anlaşmaya varması, Benjamin Pavard’ın ayrılığını kaçınılmaz hâle getirdi.

Suudi kulüplerinin mali gücüne güveniliyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano ekibi, bu transferin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini ve ihtiyaç duyduğu geliri elde etmeyi istiyor. Bu nedenle Suudi Arabistan kulüplerinin mali gücüne güvenerek görüşmeleri hızlandırdı. Ancak futbolcunun kendisi geleceği konusunda acele etmek istemiyor.

Tuttosport’un yazdığına göre Benjamin Pavard, kulübün yeni teknik yapılanmasında kendisi için bir gelecek görmese de kendisine gelen bazı teklifleri reddetti. Fransız savunmacıya Portekiz’in Benfica ve Türkiye’nin Galatasaray kulüplerinden resmî teklifler gelmesine rağmen bu seçenekleri yeterli bulmadı.

Al-Ittihad, iç sorunlar ve transfer baskısı arasında

Al-Ittihad da şu anda transfer piyasasında zor bir dönemden geçiyor. Takım savunma hattını dünya çapında futbolcularla güçlendirmeyi hedeflese de bazı yıldız oyuncuların ayrılmak istemesi kulüp içinde krizlere yol açtı. Basında çıkan haberlere göre takımın önemli isimlerinden Moussa Diaby kulüpten ayrılmayı planlıyor ve bu durum yönetim üzerindeki baskıyı artırıyor.

Inter ise bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Kulüp yönetimi, Pavard’ın transferi sayesinde yalnızca transfer dönemindeki planlarını gerçekleştirmeyi değil, aynı zamanda yeni futbolcuların tescil edilmesi için alan açmayı hedefliyor. Fransız futbolcuya Avrupa’nın önemli kulüplerinden de ilgi olmasına rağmen bir sonraki adresi şimdilik belirsizliğini koruyor.

InterBenjamin PavardAl-IttihadTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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