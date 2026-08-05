Enzo Maresca Manchester City'nin transferleri hakkında ne dedi?

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, yaz transfer penceresi kapanmadan önce kadroyu güçlendirmek için yapılması gereken önemli işlerin hâlâ bulunduğunu açıkladı. Goal.com'un haberine göre kulüp yönetimi, yaz döneminde deneyimli oyuncuların birçoğunu kaybetmesi nedeniyle transfer piyasasında aktif olmaya devam ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pep Guardiola'nın on yıllık efsanevi dönemini tamamlamasının ardından Manchester City'nin başına geçen İtalyan teknik adam, Seul'de K-Ligi yıldızlarına karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı. Maresca'ya göre kadronun çok sayıda değişikliğe ihtiyacı olmasa da ayrılan lider oyuncuların yerlerinin doldurulması gerekiyor.

Deneyimli oyuncuların ayrılması ve transfer planları

Maresca, kulübün yaz döneminde Bernardo Silva, John Stones ve Nathan Aké gibi deneyimli ve önemli oyuncuları kaybettiğini belirtti. Bu nedenle kadroda yapılması gereken işler hâlâ oldukça fazla.

Manchester City, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlin karşılığında transfer ederek kulüp rekorunu şimdiden kırdı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Enzo Maresca döneminin ilk büyük transferi oldu. Buna rağmen taraftarlar, takımın hücum hattını daha da güçlendirmesini bekliyor.

Pedro Neto'nun olası transferi

Son günlerde basında, Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto 'nun Manchester City'nin radarına girdiğine dair haberler yoğun şekilde tartışılıyor. Portekizli futbolcu, Londra'daki kariyeri boyunca Enzo Maresca tarafından yakından tanınıyor ve kulüp, onu Tottenham'a gitmek üzere olan Savinho'nun yerine uygun bir aday olarak görüyor.

Transfer piyasasının son haftaları hakkında konuşan Maresca, önümüzdeki günlerde yeni anlaşmalar imzalanıp imzalanmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı ancak kapıyı açık bıraktı. „Transfer penceresi açık olduğu sürece her şey olabilir“ diye ekledi.

Teknik direktör şu anda sportif direktör Hugo Viana ve CEO Ferran Soriano ile günlük iletişim hâlinde çalışarak son haftalardaki hamleleri koordine ediyor.