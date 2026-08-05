Huawei Yeni RGB MiniLED Televizyonlarını Piyasaya Sürdü

ixbt.com yayınında yer alan habere göre Huawei, en yeni ürünü Huawei Vision Smart Screen 6 SE televizyonlarını satışa sundu. Bu cihazlar, seride RGB MiniLED aydınlatma teknolojisine sahip ilk ürün olarak öne çıkıyor ve ev sineması pazarında yeni standartlar belirliyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

Yeni televizyonlar kullanıcılara 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı boyut seçeneğiyle sunuluyor. Şirket fiyatlandırmada rekabetçi bir politika izlerken, en küçük 55 inç model 520 ABD dolarından başlıyor. Orta ve büyük modeller ise sırasıyla 695 ve 860 ABD doları fiyatla satışa çıkıyor.

Teknolojik Avantajlar ve RGB MiniLED Olanakları

Geleneksel MiniLED televizyonlarda beyaz ışık yayan diyotlar kullanılırken, yeni Huawei Vision Smart Screen 6 SE modelleri tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Panelde ayrı kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynaklarının kullanılması, görüntü kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilmesini sağlıyor.

Şirketin açıklamasına göre bu çözüm, renklerin daha doğru ve doygun biçimde aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca yeni lens sistemi, parlak nesnelerin çevresinde oluşan rahatsız edici hale etkisini önemli ölçüde azaltıyor.

Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme

BT.2020 renk uzayının %105’ini kapsama.

Geleneksel MiniLED televizyonlara kıyasla %66 daha fazla rengi yeniden üretebilme.

Her ışık diyodunun parlaklığını ve rengini eş zamanlı olarak yöneten özel sistem.

Görüntüyü gerçek zamanlı olarak optimize eden yapay zekâ algoritmaları.

Görüntü işleme sürecini geliştirmek için cihaz özel bir kontrol sistemiyle donatılmış. Yapay zekâ tabanlı işlevler ise ekrandaki içeriği her koşulda en uygun görünüme getiriyor.

Ek İşlevler ve Kullanım Kolaylıkları

Televizyonlar 300 Hz ekran yenileme hızını destekliyor; bu da özellikle dinamik sahnelerde yüksek akıcılık sağlıyor. Ürün ayrıca TUV Rheinland sertifikasına sahip. Bu sertifika ekran titreşiminin bulunmadığını ve mavi ışık seviyesinin azaltıldığını doğruluyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında akıllı telefonlardan 4K formatında kablosuz görüntü aktarımı ve 178 dereceye kadar geniş izleme açıları bulunuyor. HarmonyOS AI akıllı arama özelliği ise filmleri konu, diyaloglardaki ifadeler veya karakterler üzerinden kolayca bulmaya yardımcı oluyor.

Televizyon ayrıca akıllı ev sistemleriyle entegre çalışıyor ve kapı görüntülü interkomundaki görüntüyü ekrana yansıtabiliyor. Özel «akıllı fotoğraf» modu, cihaz kullanılmadığında onu dijital bir galeriye dönüştürüyor.