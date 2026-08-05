Lionel Messi Madrid bölgesindeki yangınların yaralarını sarmaya yardım etti

·53·Spor
Lionel Messi Madrid bölgesindeki yangınların yaralarını sarmaya yardım etti

Inter Miami forveti Lionel Messi, İspanya’daki doğal afetten etkilenen bölgelere yardım amacıyla önemli miktarda bağış yaptı. Goal.com’un haberine göre Arjantinli futbol efsanesi, Madrid Özerk Topluluğu’nun kırsal bölgelerinde çıkan yıkıcı yangınların sonuçlarının giderilmesine katkıda bulundu. Sekiz Ballon d’Or sahibi yıldız, Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşasına yönelik çalışmaları desteklemek için yaklaşık 80 bin avro bağışladı. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre bu batıdaki kırsal bölge kısa süre önce şiddetli yangınların etkisi altında kaldı ve yaklaşık 75 bin akrelik alan yok oldu. Doğal manzaralara ve kritik altyapıya ciddi zarar veren felaket nedeniyle bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Madrid Bölgesi Başkanı Isabel Díaz Ayuso, bu bağış hakkında sosyal medya hesabından resmi açıklama yaparak yerel halk adına teşekkürlerini iletti.

Madrid yetkililerinden teşekkür

Eski Barcelona forvetinin bu anlamlı girişimi İspanya’da büyük takdir topladı. Isabel Díaz Ayuso, X hesabından yaptığı paylaşımda Leo Messi’nin Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için 80 bin avro bağışladığını özellikle vurguladı. Ayrıca Madrid halkının futbolcuyu kısa süre içinde kucaklamaya ve hak ettiği alkışlarla karşılamaya hazır olduğunu yazdı.

Madrid yönetimi şu anda yangından zarar gören belediyelerin uzun vadeli yeniden yapılandırılmasını finanse etmek için aktif biçimde kaynak arıyor. Yetkililer, hem bireyler hem de büyük şirketler için bağışların güvenli ve tek bir kanal üzerinden yönlendirilmesini sağlayan özel bir bağış platformu başlattı. Bu sayede mali yardımlar, özellikle acil desteğe ihtiyaç duyan bölgelere doğrudan ulaştırılabilecek.

Messi ve hayırseverlik faaliyetleri

75 bin akrelik alanı etkileyen hasarın boyutu, Lionel Messi gibi tanınmış isimlerin kamuoyunun dikkatini çekmedeki rolünü ortaya koydu. Bölgenin altyapısını yeniden kurma ve kaybedilen biyolojik çeşitliliği restore etme sürecinde dünyanın en tanınmış sporcularından birinin desteği, hükümet girişimlerine büyük ivme kazandırıyor. Kamu sektörü ile özel sponsorların ortak çabaları, yaz aylarındaki aşırı hava koşullarının yol açtığı sonuçları ortadan kaldırmanın tek yolu olarak görülüyor.

Bu son insani yardım girişimi, Lionel Messi’nin 2007’de kurduğu Leo Messi Vakfı aracılığıyla sürdürdüğü uzun yıllara dayanan hayırseverlik geleneğiyle tamamen örtüşüyor. Vakıf başlangıçta dünya genelinde yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için sağlık, eğitim ve spor girişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuştu. Yıllar boyunca Inter Miami kaptanının kriz dönemlerinde birçok kez kendi kaynaklarını esirgemediği biliniyor.

Özellikle 2020’deki küresel pandemi sırasında ülkesinde, Arjantin’deki hastanelere solunum cihazları ve tıbbi ekipman alınması için yaklaşık 550 bin dolar bağışladı. Ayrıca Barcelona’daki Hospital Clínic ile İspanya’daki diğer sağlık merkezlerine 1,1 milyon dolar aktardı. Messi’nin MLS’ye transfer olmasına rağmen İspanya ile bağları güçlü kalmaya devam ediyor; Madrid ve Valencia’daki doğal afet mağdurlarına yaptığı yardım bunun açık bir göstergesi.

Lionel MessiInter MiamiİspanyaMadridHayırseverlik
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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