Trent Alexander-Arnold Real Madrid'den ayrılıp Liverpool'a dönebilir

·33·Spor
Trent Alexander-Arnold Real Madrid'den ayrılıp Liverpool'a dönebilir

Trent Alexander-Arnold, geçen yaz Madrid ekibine serbest oyuncu olarak transfer olmasına rağmen İspanya'nın başkentinde kendine yer bulamıyor. Bu durum, futbolcunun Liverpool'a sansasyonel bir şekilde dönebileceği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun kariyerindeki bu keskin dönüş, Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

talkSPORT'un haberine göre eski orta saha oyuncusu Andy Townsend, Liverpool yönetimine altyapısından yetişen oyuncuyu kısa süre içinde kulübe geri kazandırmak için adım atmasını tavsiye etti. Uzman, takımın yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki taktik gereklilikler ve mevcut durum göz önüne alındığında bu transferin tüm taraflar için en uygun çözüm olabileceğini düşünüyor.

Townsend, Alexander-Arnold'un yaratıcı pasları ve hücuma yönelik oyunuyla takımın kanat organizasyonlarını önemli ölçüde güçlendirebileceğini belirtti. Ayrıca Jeremie Frimpong'un performansını değerlendiren Townsend, onun Trent'in pas seviyesine ulaşamadığını ve İngiliz futbolcunun üstünlüğünün tam olarak bu noktada bulunduğunu vurguladı.

Madrid'de ortaya çıkan karmaşık durum

İspanyol kulübündeki değişiklikler ve teknik heyetin aldığı kararlar, futbolcunun geleceğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle José Mourinho'nun takıma katılması ve savunma hattında katı disipline öncelik vermesi, Trent'in ilk 11'deki şansını sınırladı.

Portekizli teknik adamın sağ bekte Inter oyuncusu Denzel Dumfries'i tercih ettiği öğrenildi. Dumfries'in profili José Mourinho'nun katı taktik sistemine daha uygun olduğu için Alexander-Arnold'un ilk 11'e girme yolu giderek zorlaşıyor.

Geleceğe dair belirsizlikler

Madrid ekibinin kadrosunda Federico Valverde gibi çok yönlü oyuncuların bulunması ve savunmanın kanatlarında yeterli alternatifin olması, Trent'i kulüpte ikinci plana itti. Sezon öncesi hazırlık döneminde her oyuncunun kendini göstermeye çalıştığı göz önüne alındığında, İngiliz futbolcunun düzenli forma şansı bulabilmek için başka seçenekleri değerlendirmesi doğal görünüyor.

Bununla birlikte uzmanlara göre futbolcunun eski takımına dönmesi, taraftarlar tarafından farklı şekillerde karşılanabilir. Yine de ortaya çıkan sportif gerilim ve artan rekabet, bu transfer ihtimalini her geçen gün daha gerçekçi hâle getiriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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