SpaceX 2030’a kadar gelirini 1 trilyon dolara çıkarmak istiyor

SpaceX, tarihindeki ilk çeyreklik yatırımcı konferansında finansal sonuçlarını özetleyerek önümüzdeki yıllara yönelik iddialı planlarını açıkladı. ixbt.com’un haberine göre etkinlikte, yapay zekâ, Starlink sisteminin genişletilmesi ve Starship roketinin uçuşa hazırlanması gibi stratejik alanlara odaklanıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Haberi yayımlayan kaynağa göre SpaceX’in 2026’nın ikinci çeyreği sonundaki toplam geliri 7,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin 6,93 milyar dolarlık tahminini aştı. Finansal başarının büyük bölümü Starlink üzerinden sağlanan internet hizmetlerinden (4,3 milyar dolar) ve yeni kurulan SpaceXAI biriminden (2,6 milyar dolar) geldi.

Rekor düzeyde gelir elde edilmesine rağmen şirket şimdilik finansal olarak zarar ediyor. İkinci çeyrekteki net zarar 541 milyon dolar oldu. Buna rağmen bu sonuç piyasa beklentilerinden çok daha iyi çıktı; uzmanlar yaklaşık 2 milyar dolarlık zarar öngörüyordu.

Yapay zekâ altyapısı ve bellek kıtlığı

Konferansta, yapay zekâ pazarındaki ciddi sorunlardan biri olan bellek çipi kıtlığına özellikle dikkat çekildi. Elon Musk ’a göre dünya genelinde bellek üretimi yılda yaklaşık yüzde 20 artarken, belleğe yönelik talep yıllık yüzde 200’den daha hızlı büyüyor.

Bununla birlikte şirket, bilgi işlem kapasitesini hızla artırmayı planlıyor. Veri merkezlerinin toplam kapasitesinin 2026 sonuna kadar 2 GW’a, 2027 sonuna kadar ise yaklaşık 10 GW’a çıkarılması bekleniyor. Üçüncü çeyreğin daha ilk haftalarında 6,7 milyar dolarlık bulut sözleşmeleri imzalandığı da belirtildi.

Starlink Mobile ve uzayın geleceği

Ixbt.com’un haberine göre SpaceX’in bir diğer büyük projesi olan Starlink Mobile, gelecekte büyük mobil operatörlerle rekabet edecek. Yeni hizmet, geleneksel altyapı maliyetlerini büyük ölçüde azaltırken doğrudan uydulara bağlanan baz istasyonlarını devreye almayı amaçlıyor.

SpaceX, gelecek planlarına göre 2027’ye kadar Starship uzay aracını her gün bir kez fırlatma hızına ulaşmayı hedefliyor. İnsanların Ay’a ilk kez indirilmesi ise planlandığı gibi 2028 için öngörülüyor.