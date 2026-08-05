ABD'nin yüksek hassasiyetli taarruz füzeleri neredeyse tükendi

ABD ordusu, İran'la beş aydır devam eden askeri çatışma sırasında uzun menzilli, yüksek hassasiyetli taarruz füzesi stoklarının büyük bölümünü tüketti. Reuters bu bilgiyi konuya yakın üç kaynağa dayandırdı.

Habere göre ABD ordusu, kara hedeflerini imha etmek üzere tasarlanan ATACMS ve PrSM füzelerinin neredeyse tamamını kullandı. İki kaynak, bu silahların stoklarının “neredeyse tamamen” tükendiğini belirtti. Ancak ABD depolarında tam olarak kaç füze kaldığına ilişkin kesin rakamlar açıklanmadı.

ATACMS, hedeflere uzun mesafeden hassas saldırılar düzenlemeyi sağlayan bir füze sistemi. Ukrayna da bu sistemi Rusya topraklarındaki bazı hedeflere karşı kullandı. PrSM ise ATACMS'in yerini alması beklenen yeni nesil füze olarak değerlendiriliyor.

Askeri uzmanlara göre, maliyeti 1 milyon doları aşan bu füzeler ABD için yalnızca İran'la yaşanan çatışma açısından değil, gelecekte Çin'le ortaya çıkabilecek olası bir karşılaşma bakımından da stratejik önem taşıyor.

Reuters kaynakları, çatışmanın beklenenden uzun sürmesinin ABD'nin silah stokları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bu nedenle Washington, azalan füze cephaneliğini yenilemek için önlemler alıyor.

Bu kapsamda Raytheon, Pentagon'la Tomahawk füzelerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı öngören çok yıllı bir anlaşmaya vardı. Bu adım, ABD'nin füze stoklarını yeniden oluşturma yönündeki daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.