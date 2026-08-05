ABD'nin yüksek hassasiyetli taarruz füzeleri neredeyse tükendi

·105·Dünya
ABD'nin yüksek hassasiyetli taarruz füzeleri neredeyse tükendi

ABD ordusu, İran'la beş aydır devam eden askeri çatışma sırasında uzun menzilli, yüksek hassasiyetli taarruz füzesi stoklarının büyük bölümünü tüketti. Reuters bu bilgiyi konuya yakın üç kaynağa dayandırdı.

Habere göre ABD ordusu, kara hedeflerini imha etmek üzere tasarlanan ATACMS ve PrSM füzelerinin neredeyse tamamını kullandı. İki kaynak, bu silahların stoklarının “neredeyse tamamen” tükendiğini belirtti. Ancak ABD depolarında tam olarak kaç füze kaldığına ilişkin kesin rakamlar açıklanmadı.

ATACMS, hedeflere uzun mesafeden hassas saldırılar düzenlemeyi sağlayan bir füze sistemi. Ukrayna da bu sistemi Rusya topraklarındaki bazı hedeflere karşı kullandı. PrSM ise ATACMS'in yerini alması beklenen yeni nesil füze olarak değerlendiriliyor.

Askeri uzmanlara göre, maliyeti 1 milyon doları aşan bu füzeler ABD için yalnızca İran'la yaşanan çatışma açısından değil, gelecekte Çin'le ortaya çıkabilecek olası bir karşılaşma bakımından da stratejik önem taşıyor.

Reuters kaynakları, çatışmanın beklenenden uzun sürmesinin ABD'nin silah stokları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bu nedenle Washington, azalan füze cephaneliğini yenilemek için önlemler alıyor.

Bu kapsamda Raytheon, Pentagon'la Tomahawk füzelerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı öngören çok yıllı bir anlaşmaya vardı. Bu adım, ABD'nin füze stoklarını yeniden oluşturma yönündeki daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABDİranÇinReutersRaytheon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kaliforniya’da sörfçü köpekler arasında şampiyona düzenlendiKaliforniya’da sörfçü köpekler arasında şampiyona düzenlendiBugün, 18:49Babasının emekli maaşını almak için cesedini buzdolabında saklayan adam yakalandıBabasının emekli maaşını almak için cesedini buzdolabında saklayan adam yakalandıBugün, 18:37100 at çalmakla suçlanan yaşlı adama ev hediye edildi100 at çalmakla suçlanan yaşlı adama ev hediye edildiBugün, 18:24Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?Bugün, 18:0618. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldı18. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldıBugün, 17:10Bilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdiBilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdiBugün, 16:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı