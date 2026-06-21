William Saliba Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti ve PSG'li oyuncuların şakaları hakkında konuştu

Arsenal savunmacısı William Saliba, Şampiyonlar Ligi finalindeki acı mağlubiyet sonrası nasıl hissettiği ve Fransa milli takımındaki atmosfer hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Budapeşte'de oynanan dramatik maçta Paris Saint-Germain'e şans veren Londra kulübü oyuncusu için bu mağlubiyet, kariyerindeki en ağır darbelerden biri oldu. Ancak futbolcu, bu başarısızlığı çoktan unuttuğunu belirtti. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Arsenal ve Paris Saint-Germain arasındaki final maçı, penaltı atışları sonucunda 4:3'lük skorla Paris ekibinin lehine sonuçlanmıştı. Bu mağlubiyet, Mikel Arteta'nın öğrencilerinin ilk kez prestijli bir Avrupa kupasını kazanma hayallerini suya düşürdü. 25 yaşındaki savunmacı William Saliba ise bu deneyimin takımı 2026-27 sezonunda daha güçlü olmaya teşvik edeceğini vurguluyor.

Milli takımdaki şakalar ve psikolojik toparlanma

İşin ilginç yanı, Fransa milli takımında Paris Saint-Germain'den beş futbolcunun forma giymesi. Saliba, finalde galibiyete ulaşan takım arkadaşlarıyla aynı masa etrafında toplandıklarında, aralarında şakalaşmaların devam ettiğini gizlemedi. Sözlerine göre, Parisli futbolcular final sonucunu hatırlatarak sık sık onunla şaka yapıyorlar.

"Beş Parisli ile bazen bu konuyu konuşuyoruz, yemek yerken birbirimize takılıyoruz. Bunların hepsi dostça bir ruhla gerçekleşiyor", diyor eski Marsilya savunmacısı. Saliba, bu tür şakaları kişisel algılamadığını ve tüm dikkatini milli takımla yeni zirvelere ulaşmaya verdiğini belirtti.

Saliba'nın açıklamasına göre, kulüplerdeki sezonun bitimiyle birlikte hemen milli takımın bünyesine katılması, psikolojik olarak toparlanmasına yardımcı oldu. Dünya Kupası öncesi hazırlık süreci o kadar yoğun geçiyor ki, geçmişteki hataları düşünmeye vakit kalmadı. İlk üç dört gün zor geçse de, şu an tamamen yeni hedeflere odaklanmış durumda.

Fransa milli takımının gelecek planları

Şu anda Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı, G grubunda ikinci sırada yer alıyor. 22 Haziran'da oynanacak Irak maçı, Fransızlar için play-off meselesini belirleyebilir. Eğer Fransa galip gelir ve Norveç de kendi maçında başarılı olursa, "Les Bleus" erken aşamada bir üst tura yükselme biletini cebine koyacak.

Arsenal taraftarları için Saliba'nın psikolojik durumu oldukça önemli, çünkü kendisi takımın savunma hattının temel taşı olarak görülüyor. Onun uluslararası arenadaki güvenli oyunu ve kulüpteki mağlubiyeti hızla unutmuş olması, Londra kulübünün gelecek sezon sahaya daha hırslı çıkmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır.