Koloskov Özbekistan Milli Takımı'nın Play-off Şansını Değerlendirdi

·55·Spor
Koloskov Özbekistan Milli Takımı'nın Play-off Şansını Değerlendirdi

Rusya Futbol Birliği (RFU) Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı ve bir üst tura çıkma şansları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Vyacheslav Koloskov'un açıklaması

RFU Onursal Başkanı, temsilcilerimizin gruptan çıkma şansını zor olarak değerlendirirken, takımın turnuvaya katılım sağlamış olmasını bile büyük bir başarı olarak nitelendirdi:

"Özbekistan Milli Takımı'nın hala play-off aşamasına çıkma şansı var. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu çok zor görünüyor. Özellikle DR Kongo'nun Portekiz ile berabere kaldığını düşünürsek grup kolay değil. Elbette Özbekistan'ın bir üst tura çıkmasını dileriz, bu harika olurdu. Ancak onlar zaten tarihi bir başarı elde ettiler; ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar".

Dünya Kupası 2026 formatı ve gruptaki durum

Şu anda Özbekistan Milli Takımı K grubunda dördüncü sırada yer alıyor. Turnuvanın genel formatı ve bir üst tura çıkma şartları şu şekildedir:

  • Turnuva tarihleri: 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar (ABD, Kanada ve Meksika sahalarında).

  • Katılımcı sayısı: Toplam 48 milli takım yer alacak ve bunlar dörder takımlı 12 gruba ayrılacak.

  • Play-off yeterliliği: Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan, ayrıca üçüncüler arasında en iyi dereceye sahip 8 milli takım bir üst tura yükselecek.

Gruptaki rekabet ve DR Kongo'nun Portekiz ile berabere kalması durumu zorlaştırsa da, temsilcilerimizin play-off bileti alma şansı hala devam ediyor.

Vyacheslav KoloskovÖzbekistanKongo Demokratik CumhuriyetiPortekizRusya Futbol Birliği
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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