Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın Yıldızı Leah Williamson Özel Hayatından Kareler Paylaştı

·28·Spor
Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın Yıldızı Leah Williamson Özel Hayatından Kareler Paylaştı

Arsenal ve İngiltere kadın milli takım kaptanı Leah Williamson, özel hayatından mutlu anları taraftarlarıyla paylaştı. Futbol dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Williamson, Amerikalı model Elle Smith'in 28. yaş günü vesilesiyle sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Goal.com'un haberine göre,

futbolcu Instagram sayfasında bir dizi samimi fotoğraf paylaşarak altına "İyi ki doğdun sevgilim" şeklinde kısa ve tatlı bir not düştü. Çiftin saha dışındaki dinlenme anlarını yansıtan bu fotoğraflar, kısa sürede taraftarların ve takım arkadaşlarının birçok sıcak yorumuna neden oldu.

Bu kutlama atmosferi, Williamson için zor geçen sezonda özel bir mola oldu. Deneyimli savunmacının son zamanlarda üst üste sakatlıklarla mücadele ettiği ve bunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki katılımını ciddi şekilde etkilediği biliniyor. Özel hayatındaki bu mutlu anların, futbolcunun ruhsal olarak toparlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Sakatlıklar ve İyileşme Süreci

Leah Williamson için bu yıl fiziksel açıdan oldukça zor geçti. Diz ve kalf sorunları nedeniyle sezon başını kaçıran oyuncu, sahaya döndükten sonra beklenmedik bir şekilde hamstring sakatlığı yaşayarak tekrar saf dışı kaldı. Hatta İngiltere milli takımının İspanya ve Ukrayna'ya karşı oynayacağı kritik elemeler için kadroya alınmış olsa da, sakatlığı nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldı.

Şu anda Arsenal teknik direktörü Renee Slegers ve İngiltere milli takım sağlık ekibi, futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Uzmanlar, gelecekte daha ciddi komplikasyonların oluşmasını önlemek için fiziksel yüklemelerini dikkatle kontrol ediyorlar. Onun yerine milli takıma West Ham savunmacısı Grace Fisk çağrıldı.

Buna rağmen, Williamson'ın Arsenal'deki geleceği konusunda endişeye yer yok. Kulüp, yıl başında kendi altyapısından yetişen lider oyuncusuyla yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Çocukluğundan beri "Gunners" forması giyen savunmacı, takımın kalbi ve temel dayanağı olarak görülüyor.

Arsenal yönetimi, önde gelen oyuncularını koruma stratejisi kapsamında Williamson ile birlikte Steph Catley ve Kim Little gibi deneyimli futbolcularla da sözleşme uzattı. Kulübün hedefi, 2026-27 sezonunda hem yerel ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupalar için mücadele edecek istikrarlı bir kadro oluşturmaktır.

ArsenalLeah WilliamsonKadın FutboluİngiltereSpor
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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