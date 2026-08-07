Real, Vinicius hakkında kararını açıkladı: yeni sözleşmenin detayları...

·71·Spor
Real, Vinicius hakkında kararını açıkladı: yeni sözleşmenin detayları...

Madrid’in Real Madrid kulübü, taraftarlarını sevindiren ve uzun süredir beklenen önemli haberi resmen duyurdu. Takımın kilit oyuncularından Brezilyalı hücum kanadı Vinicius Junior “kraliyet kulübü” ile mevcut sözleşmesini uzattı.

Yeni anlaşmaya göre 26 yaşındaki futbolcu, Madrid ekibinin formasını 2032 yılına kadaryani 6 yıl daha giyecek.

Florentino Pérez ve José Mourinho transferde belirleyici rol oynadı

İspanya’nın önde gelen medya kuruluşlarının aktardığına göre, Vinicius Junior da en başından beri Santiago Bernabéu’da kalmayı tercih etti.

  • Pérez’in güveni: Kulüp başkanı Florentino Pérez, Brezilyalı yıldızı Real Madrid’in gelecekteki yeni projesinin en önemli figürlerinden biri olarak görüyor.

  • Mourinho faktörü: Teknik direktör José Mourinho da müzakere sürecine aktif şekilde katıldı ve futbolcuyu kulüpte kalmaya tamamen ikna etmeyi başardı.

Hatırlanacağı üzere, Vinicius’un Real Madrid ile mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasını fırsat bilen Londra ekibi Arsenal oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyordu.

Vinicius’un Madrid’deki istatistikleri

Brezilyalı yetenek, 2018’den beri Real Madrid formasını giyiyor ve şimdiden takımın en önemli silahlarından biri haline geldi.

Geçen sezon La Liga’da 36 maçta forma giyen futbolcu, hanesine 16 gol ve 5 asist yazdırmayı başardı.

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Real MadridVinícius JúniorFlorentino PérezJosé MourinhoArsenal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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