Sony, PlayStation 5 kutularına önemli bir uyarı yazmaya başladı

·55·Teknoloji
Sony, PlayStation 5 kutularına önemli bir uyarı yazmaya başladı

Sony, oyun dünyasındaki hararetli tartışmalara rağmen gelecekte fiziksel disklerden vazgeçme niyetinde kararlı ve bu konudaki planlarını resmen doğruluyor. ixbt.com'un haberine göre Japon teknoloji devi, PlayStation 5 konsollarının kutularına gelecekteki değişikliklerle ilgili özel uyarılar basmaya başladı. Bu adım, oyun sektöründe dijital formata geçiş sürecinin daha da hızlandığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni kutularda çeşitli dillerde, Ocak 2028'den itibaren yeni oyunların disk biçiminde piyasaya sürülmeyeceği yazıyor. Oyunculardan ve bazı geliştiricilerden gelen sert eleştirilere rağmen yönetim kararını değiştirmeyi düşünmüyor. Şirket, gelecekte yalnızca dijital dağıtım sistemine dayanmayı hedefliyor.

Disklerin geleceği ve yeni formatlar

Bu değişiklikler tüm eski oyunları ve mevcut özellikleri kısıtlamayacak. Kaynağa göre, Ocak 2028'e kadar piyasaya sürülen oyunlar disk formatında satılmaya devam edecek. Ayrıca disk sürücüsüne sahip konsol sürümleri işlevlerini kaybetmeyecek ve mevcut diskleri desteklemeyi sürdürecek.

Bununla birlikte, 2028'den sonra da bir tür kutulu ürün satışta kalabilir. Muhtemelen mağazalarda müşteriler için yeni oyunların yer aldığı kutular satışa sunulacak, ancak kutuların içinde fiziksel disk bulunmayacak. Bunun nedeni, PlayStation için üretilen tüm disklerin üretiminin doğrudan Sony tarafından kontrol edilmesi ve gerçekleştirilmesidir.

SonyPlayStation 5DisklerOyunlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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